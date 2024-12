Pour avoir taxé les Sénégalais de « PEUPLE MAUDIT »: Moustapha Diakhaté condamné à 2 mois ferme - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pour avoir taxé les Sénégalais de « PEUPLE MAUDIT »: Moustapha Diakhaté condamné à 2 mois ferme Publié le vendredi 29 novembre 2024 | Rewmi

© Autre presse par DR

Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire "Benno Bokk Yakaar"

Tweet

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire de la coalition « Benno Bokk Yaakaar », s’est vu infliger hier, une peine ferme de deux mois. Il a été déclaré coupable d’injures par le biais d’un système informatique et discours contraire aux bonnes mœurs par le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Envoyé en prison le 25 novembre 2024, Moustapha Diakhaté répondait hier, des chefs d’injures par le biais d’un système informatique et discours contraire aux bonnes mœurs devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Lors d’une émission diffusée sur la chaîne 7tv le 19 novembre, l’ancien député a taxé les Sénégalais de « peuple maudit » pour avoir choisi Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme président de la République. Des propos que le prévenu n’a pas jugé outrageants. « On me poursuit pour injures. Je n’ai injurié personne », a-t-il lancé, avant de poursuivre : « Je sais que je n’ai aucun droit pour insulter, j’interdis même à mes enfants de le faire. À la limite, je ne comprends pas les propos qu’on me prête. Ce n’est pas de ma responsabilité si l’émission est vue par des millions de sénégalais. C’est une télé. J’ai dit que ceux qui ont donné la majorité à ce parti (Pastef) ont fait mal à ce pays », a-t-il assumé. S’agissant de l’expression « Galou Doff dou teer »,