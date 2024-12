Journée nationale des Daaras: Allocution du président de la République Bassirou Diomaye Faye - adakar.com

Journée nationale des Daaras: Allocution du président de la République Bassirou Diomaye Faye
Publié le vendredi 29 novembre 2024

© aDakar.com par PMD

Le chef de l`État a présidé la 3e édition de la Journée nationale des Daaras

Dakar, le 28 novembre 2024 - le chef de l`État Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce jeudi 28 novembre 2024, la 3e édition de la Journée nationale des Daaras.

DISCOURS - 28 NOVEMBRE 2024



Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale,

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,

Monsieur le Secrétaire général de la Ligue Islamique,

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Monsieur le Directeur des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés de langue arabe,

Honorables Chefs religieux,

Honorables borom daara, chères ndeyu daara, chers ndongo daara,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,



C’est avec une émotion empreinte de respect et de reconnaissance que je prends la parole en ce jour, marqué par la célébration de la troisième édition de la Journée nationale des Daara. Ce moment solennel nous offre l’opportunité de nous arrêter un instant pour contempler une institution qui constitue l’une des pierres angulaires de notre patrimoine spirituel, culturel et éducatif : les daara.



Instituée par le décret numéro 2023-225 du 18 janvier 2023, cette journée traduit notre volonté collective de rendre hommage à ces établissements, qui ne sont pas seulement des lieux de transmission du savoir religieux, mais aussi des sanctuaires où se forge l’âme de notre nation. À travers les siècles, les daara ont su, avec abnégation et humilité, former des générations d’hommes et de femmes à la fois enracinés dans les valeurs profondes de l’Islam et capables de contribuer activement au progrès de notre société.



En célébrant les daara aujourd’hui, nous honorons non seulement leur héritage historique, mais aussi leur rôle central dans notre vision éducative contemporaine. Plus encore, nous nous engageons solennellement à soutenir leur modernisation et leur intégration pleine et entière dans le système éducatif sénégalais, tout en préservant leur singularité et leur richesse intrinsèque.



Mesdames et Messieurs,



Si les daara rayonnent par la noblesse de leur mission, c’est grâce, en grande partie, à celles et ceux qui les portent au quotidien. Je tiens à saluer ici, avec la déférence qui s’impose, les borom daara, ces éducateurs hors pair, véritables artisans du savoir et de la vertu. Par leur dévouement, souvent dans des conditions difficiles, ils inculquent aux jeunes générations des principes de foi, de discipline, de respect et d’humilité, qui constituent le socle de leur épanouissement futur.



À leurs côtés, les ndeyu daara jouent un rôle tout aussi fondamental. Ces mères courageuses et généreuses, souvent dans l’ombre, assurent le soutien logistique et moral indispensable à la vie des daara. Leur engagement quotidien, qu’il s’agisse de préparer les repas, d’entretenir les lieux ou de subvenir aux besoins des enfants, mérite toute notre admiration. Que ces femmes soient assurées de notre reconnaissance et de notre soutien dans leurs efforts constants au service de l’éducation et de la solidarité.

Cependant, il serait injuste de taire les défis qui ternissent parfois l’image des daara et leur noble vocation. Le phénomène de la mendicité forcée des enfants, hélas trop visible dans nos rues, constitue une déviance inacceptable par rapport à l’esprit originel des Daara. Ces pratiques, qui n’ont rien à voir avec l’essence même de ces institutions, doivent être combattues avec détermination. Il est de notre devoir collectif d’agir pour que chaque enfant inscrit dans un daara puisse apprendre et s’épanouir dans la dignité.



Mesdames et Messieurs,



Face aux défis et aux opportunités qu’offrent les daara, il est urgent de concevoir une nouvelle approche, ambitieuse et inclusive, pour en assurer la pérennité et le rayonnement. C’est pourquoi j’annonce aujourd’hui la convocation des premières Assises nationales des Daara.



Ces assises, qui réuniront tous les acteurs concernés – éducateurs, décideurs politiques, familles religieuses, partenaires techniques et financiers –, auront pour mission de réfléchir à une refonte en profondeur des daara. Il s’agira de :

1. Repenser leur intégration dans le système éducatif national, afin de garantir une équité totale entre tous les enfants sénégalais, quelle que soit leur voie éducative.

2. Diversifier les contenus pédagogiques en introduisant des disciplines modernes, telles que les mathématiques, les sciences, les langues étrangères et les compétences techniques, pour préparer les jeunes à un monde en constante évolution.

3. Créer un cadre institutionnel et financier stable pour soutenir les daara, notamment à travers des partenariats public-privé et un appui accru de l’État.



Cette réforme ne vise pas à dénaturer les daara, mais à leur permettre de répondre, avec efficacité et pertinence, aux exigences de notre époque tout en préservant leur âme et leur vocation première.



Déjà, les daara modernes témoignent de leur capacité à s’adapter et à exceller. Les succès éclatants des ndongo daara lors des compétitions internationales de mémorisation et de récitation du Saint Coran en sont une preuve éclatante. Ces jeunes, garçons comme filles, font honneur à notre nation et portent haut le flambeau de l’excellence sénégalaise.



Par ailleurs, les élèves issus des daara qui poursuivent des études classiques dans nos universités et établissements d’enseignement supérieur illustrent la complémentarité qui peut exister entre tradition et modernité. Ces réussites individuelles, souvent méconnues, nous rappellent le potentiel immense des Daara et la nécessité de leur offrir un cadre optimal d’épanouissement.



Mesdames et Messieurs,



La préservation et la valorisation des daara sont plus qu’une obligation morale ; elles sont un acte de foi envers notre identité et notre avenir. Ces institutions, bien plus que des écoles, sont des lieux où se transmettent les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de justice, qui forment le socle de notre société.



Je vous invite, chacune et chacun, à œuvrer pour faire des daara un modèle d’excellence éducative et de cohésion nationale. C’est ensemble que nous réussirons à bâtir un Sénégal où chaque enfant, quelles que soient ses origines ou ses croyances, pourra s’instruire et s’élever dans la dignité.



Je vous remercie.