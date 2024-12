Football : voici le Top 10 du Classement FIFA du mois de novembre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football : voici le Top 10 du Classement FIFA du mois de novembre Publié le jeudi 28 novembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par FSF

Eliminatoires CAN Maroc 2024: le Sénégal domine le Burundi 2-0

Dakar, le 19 novembre 2024 - Les Lions du Sénégal ont terminé les éliminatoires de la Coupe d`Afrique des Nations Maroc 2025 en battant le Burundi 2-0. Tweet

Le classement du mois de novembre de la Fédération internationale de football association (FIFA), rendu public, ce jeudi 28 novembre 2024, connait très peu de boulervserments au niveau du Top 10 africain.



Ce classement africain est toujours dominé par les Lions de l’Atlas du Maroc. Les Lions de la Téranga du Sénégal, qui ont changé d’entraîneur au cours du mois d’’octobre avec le départ de Aliou Cissé après près de 10 ans de service, restent toujours à la deuxième place sur le continent africain. Le podium africain est complété par les Pharaons d’Egypte.



La percée du Sénégal est perceptible sur le plan mondial. Les Lions ont gagné trois places en quittant la 20e position pour la 17e place du classement mondial, derrière le Maroc qui occupe la 14e position mondiale et le premier rang en Afrique.

L’Egypte, troisième pays sur le continent africain, est à la 33e position dans le monde.



Le Top 5 africain du classement FIFA est complété par l’Algérie qui occupe la 4e position et le Nigeria qui est à la 5e place.

Les Éléphants de Côte d’Ivoire, champions d’Afrique en titre, sont logés à la 6e place africaine et à la 46e dans le monde.



Le Cameroun, avec à sa tête le technicien belge Marc Brys, occupe la 7e place en Afrique et la 49e dans le monde.

Le Mali, la Tunisie et l’Afrique du Sud occupent respectivement les 8e, 9e et 10 place du classement FIFA en Afrique.



Dans le monde, le classement FIFA du mois de novembre reste dominé par l’Argentine, suivie de la France et de l’Espagne. L’Angleterre et le Brésil complètent le Top 5 du classement FIFA dans le monde.



Makhtar C.

Articles associés aDakar.com

Football: le Sénégal gagne trois places dans le classement FIFA du mois de novembre