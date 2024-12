Liberia: l’ex-chef de guerre Prince Johnson est mort - adakar.com

Liberia: l'ex-chef de guerre Prince Johnson est mort Publié le jeudi 28 novembre 2024 | RFI

Au Liberia, le sénateur Prince Johnson, figure controversée de la politique nationale, est mort à l’âge de 72 ans, rapportent les médias locaux. La cause de son décès n’a pas été confirmée. Ancien chef rebelle et sénateur depuis 2006, il représentait le comté de Nimba, sa base électorale, où il serait retourné mercredi avant d'y succomber. Johnson aurait notamment joué un rôle clé dans l’élection de l’actuel président Joseph Boakai, grâce à son influence à Nimba, où le chef de l’État actuel a obtenu plus de 74 % des voix. La disparition de Johnson met fin à un héritage marqué par son rôle dans les guerres civiles et son influence politique.



