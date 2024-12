Education - Formation: la Journée nationale des Daaras célébrée ce jeudi sous la présidence du chef de l’État - adakar.com

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye va présider ce jeudi 28 novembre 2024 la "Journée nationale des Daaras".



En prélude à cette célébration, le chef de l’État a relevé l’importance des "Daaras" dans le système d’éducation et de formation au Sénégal. Le thème cette année est: "L’éducation coranique au Sénégal, entre réalités, défis et perspectives".



Les « daara » constituent un des piliers majeurs de l’éducation des enfants au Sénégal. Toutefois, ces établissements scolaires particuliers ne sont pas fondamentalement intégrés dans le système éducatif officiel aussi bien dans l’enseignement général, professionnel que technique, a souligné le président de la République Bassirou Diomaye Faye lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.



Dans ce sens, le chef de l’État a demandé au Gouvernement l’impératif d’une meilleure intégration des « daara » dans le système éducatif officiel à travers une cartographie exhaustive des établissements, la création d’un statut pour les établissements et les enseignants dûment formés dans des centres spécialisés. Par ailleurs, le président de la République a insisté sur le développement de la formation professionnelle des apprenants en vue de faciliter leur insertion dans la vie socio-économique.



Enfin, le président Faye a rappelé au Ministre de l’Education nationale l’urgence de finaliser avec toutes les parties prenantes les réformes consensuelles et essentielles pour moderniser le fonctionnement des « daara ».



