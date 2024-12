Ziguinchor : le Conseil académique décide de la fermeture de l’Université Assane Seck - adakar.com

Ziguinchor : le Conseil académique décide de la fermeture de l'Université Assane Seck Publié le jeudi 28 novembre 2024 | aDakar.com

L`Université Assane Seck de Ziguinchor

Après les violences manifestations survenues à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, le Recteur et le Conseil académique ont pris des mesures énergiques.



Les destructions nombreuses causées par les manifestations des étudiants qui réclamaient de meilleures conditions d'hébergement ont amené les autorités de l'université, à l'issue du Conseil académique tenu le mercredi 27 novembre 2024, décidé de la fermeture du campus pédagogique.



"A l'issue de cette rencontre, le Conseil a pris les décisions suivantes : la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, du campus pédagogique, la dissolution des amicales d'étudiants et la suspension de leurs activités de renouvellement, la dissolution de la coordination des étudiants, la saisine des instances internes (conseils d'UFR et de département) pour des propositions de modalités de reprise)", indique le communiqué sanctionnant la fin des travaux du Conseil académique de l'Université Assane Seck de Ziguinchor.



Le Conseil académique de l'Université Assane Seck de Ziguinchor précise que les mesures prises ne concernent pas "le Centre universitaire de Kolda et l'UFR 2S. Ces derniers continuent leurs enseignements, en privilégiant les cours en ligne."



La décision de la fermeture de l'Université Assane Seck de Ziguinchor ne fait pas l'unanimité au sein du monde universitaire. Aussi bien du côté des enseignants comme des étudiants, la mesure de fermeture de l'Université Assane Seck de Ziguinchor n'est pas une solution pérenne.



Makhtar C.