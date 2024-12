Malgré le crash de mai 2024, Air Sénégal passe l’examen pour voler à l’international - adakar.com

Malgré le crash de mai 2024, Air Sénégal passe l'examen pour voler à l'international Publié le jeudi 28 novembre 2024 | Jeune Afrique

© aDakar.com par DR

Aviation: Les autorités sénégalaises annoncent l`acquisition de cinq avions pour Air Sénégal après des incidents récents

La sortie de piste d’un avion affrété par Air Sénégal, il y a un peu plus de six mois, n’a pas empêché le renouvellement pour deux ans du label de sécurité international, le Iosa, de la compagnie. Mais cette dernière a, semble-t-il, changé sa politique de location d’aéronefs.



Pour une compagnie aérienne, la certification de sécurité Iata Operational Safety Audit (Iosa) est un sésame qui ouvre la porte, notamment, à la coopération avec des partenaires à l’international. Dans la foulée de l’obtention de son premier label, en août 2023, Air Sénégal avait négocié avec la Royal Air Maroc et Air Côte d’Ivoire pour des accords de partage de code, et avec Air France pour un