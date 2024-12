Sénégal: la grogne des étudiants contre la dégradation des campus se heurte aux forces de l’ordre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Sénégal: la grogne des étudiants contre la dégradation des campus se heurte aux forces de l’ordre Publié le jeudi 28 novembre 2024 | RFI

Tweet

Au Sénégal, l’université de Ziguinchor est fermée jusqu’à nouvel ordre. La décision a été prise ce mercredi 27 novembre par le directeur de l’université, après que des heurts ont éclaté lundi entre des étudiants et les forces de l’ordre. Les étudiants réclamaient de meilleures conditions pour étudier et notamment la livraison de nouveaux amphithéâtres attendus depuis plusieurs mois, des demandes qui résonnent avec d'autres universités dans le pays.



Les étudiants de Ziguinchor se plaignent de faire cours dans des bâtiments vétustes alors que depuis près de six ans, de nouveaux amphithéâtres et des laboratoires de recherches doivent être livrés. Il n'y a qu'une seule cantine pour 250 personnes alors qu’il y a plus de 10 000 étudiants sur le campus.