Décès à 55 ans du futur directeur de l'OMS pour l'Afrique
Publié le jeudi 28 novembre 2024

Décès à 55 ans du futur directeur de l'OMS pour l'Afrique

Le Tanzanien Faustine Ndugulile, qui devait prendre en février ses fonctions le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, est décédé à 55 ans, a annoncé mercredi la présidente de l’assemblée nationale tanzanienne.







Ancien vice-ministre tanzanien de la Santé et député d’une circonscription de la capitale économique Dar es Salaam, M. Ndugulile est décédé dans la nuit de mardi à mercredi en Inde où il suivait un traitement, a indiqué Tulia Ackson, faisant part de sa "grande tristesse".







Aucun détail sur les soins qu’il recevait ou la cause de sa mort n’a été donné.







Nommé chef de l’OMS pour l’Afrique en août, Faustine Ndugulile devait prendre ses fonctions en février 2025 pour un mandat de cinq ans.







Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est dit "choqué et profondément attristé" par ce décès soudain.







"C’est une perte immense", a également déclaré sur X l’actuelle directrice régionale de l’organisation pour l’Afrique, Matshidiso Moeti.







