Sénégal : l’université de Ziguinchor fermée à la suite de troubles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Sénégal : l’université de Ziguinchor fermée à la suite de troubles Publié le jeudi 28 novembre 2024 | AFP

© Autre presse par Dr

L`université Assane Seck de Ziguinchor

Tweet

Les autorités éducatives sénégalaises ont décidé mercredi la fermeture temporaire de

l’université de Ziguinchor, en Casamance (sud), et la dissolution des organisations

d’étudiants à la suite de troubles, ont-elle annoncé dans un communiqué.

L’université Assane-Seck à Ziguinchor a été le théâtre ces derniers jours de heurts entre

étudiants et forces de l’ordre, ont rapporté les médias.

Les étudiants réclament de meilleures conditions d’études et de vie et l’achèvement d’un

certain nombre de chantiers en cours. Ils dénoncent le manque de salles et de logements,

l’état des bâtiments existants, la pénurie de moyens ou encore la fréquence des coupures

d’électricité.

Le Conseil académique de l’université a décidé de fermer celle-ci "jusqu’à nouvel ordre" et de

dissoudre les amicales et la coordination des étudiants, indique-t-il dans un communiqué.

A la suite de cette décision, le Centre des oeuvres universitaires sociales, en charge du

logement ou de la restauration universitaires, a annoncé à son tour dans un autre

communiqué l’arrêt de ces activités. Les étudiants résidant sur le campus ont jusqu’à

vendredi en fin d’après-midi pour rendre les clés de leur chambre, dit ce communiqué publié

par la télévision publique.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement un "plan

d’urgence (...) pour la livraison, selon un calendrier maitrisé, de tous les chantiers relatifs aux

amphithéâtres, salles de cours, restaurants et pavillons engagés par l’Etat dans les universités

publiques", indique un communiqué du conseil des ministres.

Le président "a rappelé au Premier ministre l’urgence de prendre toutes les mesures idoines

afin d’assurer la continuité des activités pédagogiques et la instabilité sociale dans les universités", dit le communiqué.

La Casamance est le fief du Premier ministre Ousmane Sonko.





mrb-lal/fjb