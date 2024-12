Législatives anticipées: le Conseil constitutionnel publie la liste officielle des 165 députés élus de la 15e législature (Document) - adakar.com

News Politique Article Politique Législatives anticipées: le Conseil constitutionnel publie la liste officielle des 165 députés élus de la 15e législature (Document) Publié le jeudi 28 novembre 2024 | aDakar.com

Élections législative 2024

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu publique, ce mercredi 27 novembre 2024, la liste des 165 députés élus lors des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.



Sans surprise, le Conseil constitutionnel a confirmé, dans les résultats définitifs, la nette victoire du Parti PASTEF. Les sept (7) sages du Conseil constitutionnel ont déclaré définitivement élus les députés à l’Assemblée nationale:



AU SCRUTIN PROPORTIONNEL SUR UNE LISTE NATIONALE



Coalition Senegaal Kesé

1. THIERNO ALASSANE SALL ;



Coalition pôle alternatif 3ème voie Kiraay ak Natangue

1. BIRIMA MANGARA ;



Coalition And Ci Koolute Nguir Sénégal (A.K.S)

1. ABDOUL KARIM SALL ;



Coalition La Marche des Territoires/Andu Nawlé

1. MAGUETTE SÈNE ;



Entité indépendante Les Nationalistes ! Jël linu Moom

1. PAPE TAHIROU SARR



Coalition And Bessal Sénégal

1. ABDOULAYE SYLLA ;



Parti PASTEF

1. OUSMANE SONKO ;

2. MBENE FAYE;

3. SALIOU NDIONE ;

4. MARIE ANG MAME SELBE DIOUF ;

5. ALLA KANE;

6. MAIMOUNA BOUSSO ;

7. OUMAR SY;

8. FAMABA;

9. ABDOULAYE TALL ;

10. JACQUELINE SAGNA ;

11. MOHAMED SALL;

12. AMY DIA ;

13. MOURAMANI KABA DIAKITE ;

14. AWA SONKO ;

15. ALIOUNE NDAO;

16. BEATRICE GERMAINE TENING FAYE ; 17.OUMAR DIOP;

18. AWA SECK;

19. BABACAR VARORE;

20. MAREME MBACKE ;

21. MAYABE MBAYE ;

22. NDEYE FATOU MANE ;

23. BARA NDIAYE ;

24. FATOU NGOM ;

25. OUSMANE THIOUF ;

26. FATOU BA ;

27. ASSANE DIOP ;

28. ANTA DIA ;

29. BANTA WAGUE ;



Coalition FARLU

1. MOUSTAPHA DIOP ;



Coalition Jamm ak Njarin

1. AMADOU BA;

2. ROKHAYA CAMARA ;

3. CHEIKH OUMAR ANNE ;

4. SALIMATA DIOP ;

5. MBAYE DIONE;



Coalition Samm Sa Kaddu

1. BARTHELEMY TOYE DIAS ;

2. ANTA BABACAR NGOM ;

3. CHEIKH AHMED TIDIANE YOUM ;



Coalition Takku Wallu Sénégal

1. MACKY SALL;

2. FABINETA NDIAYE ;

3. MAMADOU LAMINE THIAM ;

4. AISSATA TALL;

5. AMADOU MAME DIOP ;

6. THERESE FAYE ;

7. MOUHAMADOU NGOM ;

8. FATOU SOW;



Coalition Sopi Sénégal

1. TAFSIR THIOYE ;



AU SCRUTIN MAJORITAIRE DEPARTEMENTAL



Coalition La Marche des Territoires/Andu Nawlé

1. ADAMADIALLO;



Parti PASTEF

1. ABASS FALL;

2. MAME MARIAMA DARY ;

3. ELHADJI ABABACAR TAMBEDOU ;

4. MARIE HELENE NDOFENE DIOUF ;

5. ELHADJI OUSMANEFALL;

6. NDACK THIAM;

7. ABDOURAHMANE DIOUF ;

8. RAMATOULAYE BODIAN ;

9. MAMADOU SEYE;

10. MOHAMED SIRADIO SOUARE ;

11. RAMATOULAYE NDOM ;

12. BABACAR NDIAYE ;

13. SAFIATOU MALICK MBAYE ;

14. IBRAHIMA MBENGUE ;

15. MAME DIARRA BEYE;

16. MATAR SYLLA ;

17. YOUNGARE DIONE ;

18. KHADY SARR ;

19. BADARA DIOUF ;

20. SOKHNA DIARRA THIAO ;

21. ALIOU SENE ;

22. COUMBA NDIAYE;

23. CHEIKH THIORO MBACKE ;

24. FATMA MBODJI ;

25. AHMADOU LO ;

26. KHADY SOW ;

27. DIOGOMAYE DIAW ;

28. CHEIKH FAYE ;

29. AMY NDIAYE ;

30. ANSOUMANA SARR •

31. MARIAMA COLY ;

32. SAMBA DANG ;

33. MOMATH TALLA NDAO ;

34. MAIMOUNA DIENG ;

35. EL HADJI GUEYE ;

36. NDEYE AWA DIENG ;

37. ELHADJI DIOP ;

38. ISMAILA DIALLO ;

39. ROKHY NDIAYE;

40. ALIOUNE BADARA DIAGNE ;

41. MASSAMBA DIENG ;

42. ANTHIA DIENG ;

43. ABDOULAYE SOW ;

44. MAMADOU LAMINE SOUARE ;

45. AMDIATTA DIABY ;

46. YOBA BALDE ;

47. NDEYE MARIE SANE ;

48. BOULY DOUCOURE ;

49. DIARAYE BA ;

50. IBOU GUEYE ;

51. SAFIATOU SOW ;

52. DABA WAGNANE ;

53. OUSMANE DIOP ;

54. MALICKNDIAYE;

55. SAYE CISSE ;

56. SERIGNE ABDOUL AHAD NDIAYE ;

57. MAREME FALL ;

58. IBRAHIMA MBODJ ;

59. MARIEME DIAMANKA ;

60. SEYNABOU YACINE SAMBE ;

61. ALIOUNE DIEYE ;

62. INSA DANFA ;

63. AWA SY ;

64. CHERIF AHMED DICKO ;

65. SONA KINTY SOLLY ;

66. MOHAMED AYIB SALIM DAFFE ;

67. HOLEMATABAYO;

68. ADAMA TANDJIGORA ;

69. BOYE BABY ;

70. MOUSSA MBAYE ;

71. AWA SOW;

72. MADY DANFAKHA ;

73. MAYE SAO ;

74. MAMADOU LAMINE DIAITE ;

75. FELICITE MBOUGANE SARR ;

76. DJIBY CISS ;

77. AMY DABO ;

78. AMADOU BA ;

79. FATMA GUEYE ;

80. ABDOULAYE FAYE ;

81. ANNE MARIE YACINE TINE ;

82. OUSMANE CISS ;

83. GRASSE FAYE ;

84. BACARY DIEDHIOU ;

85. OUSMANE SONKO ;

86. ALPHONSE MANE SAMBOU ;

87. GUY MARIUS SAGNA ;

88. OULIMATA SIDIBE ;

89. LAMINE FAYE ;

90. DAOUDA NDIAYE;

91. NDEYE NDIAYE;

92. ALASSANE NIANG ;

93. AMADOU LAMINE DIOUF ;

94. AICHA TOURE ;

95. YOUNOUSSA CISSOKO ;

96. ABDOUL KADYR SONKO ;

97. FATOU DIOP CISSE ;

98. SAMBA DIOUF ;

99. AMADOU DIALLO ;

100. AWA DIONE ;

101. FODE MANE;



Coalition Jamm ak Njarin

1. MOUSSA HAMADY SARR ;

2. NAFI KANE ;



Coalition Takku Wallu Sénégal

1. DAOUDA DIA ;

2. RAQUI DIALLO ;

3. MAMADOU DIAW ;

4. AISSATA OUSMANE DIALLO ;

5. AMADOU DIALLO ;

6. SOKHNA BA ;

7. BARANE FOFANA ;

8. DJIMO SOUARE ;



Makhtar C.