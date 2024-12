Surplus de déchets à Dakar: Témoignages des Dakarois sur la Grève des concessionnaires - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Surplus de déchets à Dakar: Témoignages des Dakarois sur la Grève des concessionnaires Publié le mercredi 27 novembre 2024 | Rewmi

© Autre presse par DR

Des tas d`ordures jonchent les rues de Dakar

Tweet

Dakar, la capitale sénégalaise, est en proie à une crise de gestion des déchets. Depuis plusieurs jours, les ramasseurs de déchets ont décidé de se mettre en grève pour revendiquer de meilleures conditions de travail et des salaires plus justes. Ce mouvement social a des répercussions directes sur la vie quotidienne des Dakarois. Nous avons recueilli des témoignages de citoyens pour comprendre l’impact de cette grève sur la ville.

La grève des ramasseurs de déchets a été déclenchée par des conditions de travail jugées indignes. Les travailleurs dénoncent des salaires bas, un manque de matériel adéquat et l’absence de protection sociale. Alors que la ville est confrontée à une accumulation de déchets, les autorités peinent à trouver une solution. Fatima Sow , Mère de Famille explique la gravité de la situation : « La situation est devenue insupportable. Les ordures s’accumulent dans les rues, et c’est un vrai problème pour la santé de nos enfants. Nous comprenons les revendications des ramasseurs, mais nous avons besoin d’une solution rapide. Chaque jour, nous devons faire face à des odeurs nauséabondes et à des rats qui envahissent notre quartier “



Modou Ngom , Commerçant au marché de Colobane : « Je comprends les difficultés des ramasseurs, mais cette grève affecte notre commerce. Les clients hésitent à venir ici à cause de la saleté. Nous sommes coincés entre notre désir de soutenir les travailleurs et notre besoin de garder nos affaires à flot “ .



Aissatou Diagne, mère de famille : « La grève est un signal fort. Cela montre que les travailleurs ne peuvent plus accepter des conditions de travail précaires. Cependant, je suis inquiète de l’impact sur notre environnement. Les déchets sont partout, et cela nuit à notre cadre de vie. J’espère que les autorités vont agir rapidement “ .



L’accumulation de déchets a des conséquences graves sur l’environnement et la santé publique. Les rues de Dakar, autrefois animées, deviennent des zones de non-droit où les déchets s’accumulent. Les risques de maladies augmentent, surtout dans les quartiers les plus défavorisés. La grève des ramasseurs de déchets à Dakar met en lumière des problématiques sociétales profondes.



Les témoignages des Dakarois soulignent un besoin urgent d’amélioration des conditions de travail et une prise de conscience collective sur la gestion des déchets. Face à cette crise, il est crucial que les autorités agissent rapidement pour trouver des solutions durables, tant pour les travailleurs que pour les citoyens.







Fatou Ba

Commentaires