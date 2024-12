Première session de la commission mixte Etats-Unis-Sénégal - adakar.com

Première session de la commission mixte Etats-Unis-Sénégal

La session inaugurale de la Commission économique mixte États-Unis-Sénégal s’est tenue le 22 novembre 2024 à Washington D.C.



Le 22 novembre à Washington, la délégation américaine à la session de la commission économique mixte États-Unis-Sénégal était dirigée par le secrétaire d’État adjoint Kurt Campbell, tandis que la délégation sénégalaise était menée par la ministre des Affaires étrangères Yassine Fall.



Cette commission bilatérale a pour objectif de promouvoir la coopération économique, de développer les opportunités d’investissement et de renforcer les liens commerciaux entre les États-Unis et le Sénégal. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement commun à encourager une coopération économique mutuellement bénéfique.



Les discussions ont porté sur des domaines clés tels que l’agriculture, l’économie bleue durable, les technologies, l’amélioration du climat des affaires et la gestion transparente des finances publiques. Les délégations ont convenu de poursuivre leur collaboration pour mettre en œuvre rapidement les initiatives identifiées.



Les États-Unis ont salué les progrès du Sénégal en matière de transparence budgétaire et son engagement avec le Fonds monétaire international. Le gouvernement sénégalais s’est engagé à continuer les réformes rigoureuses dans la gestion des finances publiques.



Dans un esprit de partenariat renforcé, les deux parties ont décidé que la prochaine session de la Commission économique mixte se tiendra au Sénégal.



