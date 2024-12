Sénégal – Massacre de Thiaroye : des députés français réclament une commission d’enquête - adakar.com

Sénégal – Massacre de Thiaroye : des députés français réclament une commission d'enquête
Publié le mercredi 27 novembre 2024

Des députés français ont demandé, le mardi 26 novembre, la mise en place d’une commission parlementaire pour enquêter sur l’assassinat de plusieurs dizaines de tirailleurs sénégalais survenus le 1er décembre 1944 à Thiaroye, au Sénégal, d’après RFI.



Alors que le Sénégal s’apprête à commémorer le 80ᵉ anniversaire de ce drame, cinq députés français, dont Dieynaba Diop, élue du Parti socialiste (PS) et originaire du Sénégal, ont déposé une proposition de résolution transpartisane à l’Assemblée nationale. Leur objectif : lever le voile sur les zones d’ombre qui entourent cette tragédie.



L’élue a également insisté sur la nécessité de faire la lumière sur cet épisode sombre de l’histoire coloniale française, déclaré : « Face à notre passé colonial, il est de notre devoir de rechercher la vérité. C’est une étape indispensable pour favoriser une mémoire apaisée entre la France et le Sénégal, en particulier pour les générations à venir. »



Le massacre de Thiaroye, souvent considéré comme l’une des pages les plus tragiques de l’histoire coloniale française, a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, de nombreux soldats africains, connus sous le nom générique de tirailleurs sénégalais, avaient combattu pour la France.



Après leur démobilisation, certains furent rassemblés au camp militaire de Thiaroye dans l’attente de percevoir leurs indemnités. Cependant, le 1er décembre 1944, ces hommes, qui réclamaient simplement leur dû, furent abattus sur l’ordre d’officiers français. À ce jour, le nombre exact de victimes reste incertain.