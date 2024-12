Sénégal : Free devient YAS; nouvelle ère pour l’opérateur télécom - adakar.com

Sénégal : Free devient YAS; nouvelle ère pour l'opérateur télécom Publié le mercredi 27 novembre 2024 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Free s’appelle désormais Yas. Toutes les activités de l’opérateur télécom seront désormais regroupées sous la gestion de MIXX BY YAS, la société mère de cette nouvelle marque unifiée.



Ce changement de marque intervient après une transaction stratégique. Axian Telecom a acquis 40 % supplémentaires des parts de Free Sénégal en juillet 2023, portant sa participation totale à 80 %.



« Ce repositionnement vise à capitaliser sur plus de 100 années d’expérience cumulée dans les télécoms par les différentes filiales du groupe, notamment en Tanzanie et ailleurs au profit du Sénégal. Cette synergie permettra au Sénégal de bénéficier des meilleures pratiques et innovations mises en œuvre à travers le continent », a expliqué Adnan Masud, représentant du Directeur général.



Axian Telecom, déjà actif dans le mobile et le fixe au Togo, continue ainsi à étendre son empreinte continentale, avec notamment un bureau régional à Abidjan.



Accompagner la transformation digitale du Sénégal



YAS s’inscrit dans une dynamique de soutien à la digitalisation du Sénégal, un objectif affiché par les nouvelles autorités. « Le digital est devenu aussi indispensable que l’eau et l’électricité. Notre mission ne se limite pas à fournir des gigas et des minutes. Nous voulons offrir des solutions qui permettent à chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise de profiter pleinement de la transition numérique », a souligné M. Masud.



YAS mettra l’accent sur trois priorités : rester à l’écoute des clients pour répondre à leurs besoins, introduire et déployer les meilleures technologies mondiales au Sénégal et proposer des solutions proactives, anticipant les attentes des consommateurs.



Parmi les initiatives concrètes, l’opérateur continue de déployer la 5G et la 4G+ sur tout le territoire. Des offres spécifiques sont également adaptées à des usages particuliers, comme des forfaits mensuels pensés pour des enseignants ayant besoin de stabilité plutôt que de vitesse élevée.



Avec YAS, l’opérateur revendique son ancrage continental. L’objectif est d’intégrer davantage les acteurs locaux et de soutenir l’entrepreneuriat à travers des programmes dédiés aux start-up et aux initiatives informelles, notamment dans les domaines du e-commerce et de l’intelligence artificielle.



YAS va également poursuivre les actions de responsabilité sociétale entamées sous Free et Tigo. « Nous avons récemment inauguré des écoles dans la zone sud. Ce travail continuera de s’intensifier avec YAS », a assuré le représentant du DG.



Le changement de marque ne se limite pas à une simple évolution visuelle. Il reflète une promesse d’amélioration continue, comme l’a affirmé le représentant du DG. « Dire YAS, c’est dire oui : oui à une meilleure qualité de service, oui à une technologie plus performante, et oui à un avenir meilleur pour nos clients », a-t-il dit.



ARD/te/Sf/APA