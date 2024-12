Campagne arachidière 2024-2025: le gouvernement fixe le prix du kilogramme à 305 FCFA - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Campagne arachidière 2024-2025: le gouvernement fixe le prix du kilogramme à 305 FCFA Publié le mercredi 27 novembre 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Arachides : une production nationale de 710.000 tonnes enregistrée en 2013

Tweet

Le gouvernement était réuni, mardi 26 novembre 2024, à la salle de conférence de la Primature, pour un Conseil interministériel consacré à la campagne de commercialisation agricole 2024-2025. Autour du Premier ministre Ousmane Sonko, le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, le Ministre de l’Industrie et du Commerce et le Ministre des Finances et du Budget ont passé au crible la prochaine campagne arachidière.



Ainsi, le prix du kilogramme d’arachide pour la campagne prochaine qui démarre le 5 décembre 2024 est fixé à 305 FCFA contre 280 FCFA, l’année dernière.



"J’engage le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, en rapport avec le Ministre des Finances et du Budget, à prendre les mesures nécessaires pour le démarrage des opérations de collecte de l’arachide à partir du 05 Décembre 2024 et à garantir l’application rigoureuse du prix plancher de 305 FCFA par Kilogramme", a indiqué le chef du gouvernement Ousmane Sonko.



Le Premier ministre engage les membres du gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole.



Ousmane Sonko invite les ministres en charge du secteur "à mettre en place un dispositif privilégiant la collecte des graines par les opérateurs et les huiliers avant toute autorisation à l’exportation".



Dans le cadre de la commercialisation, le ministre de l’Industrie et du Commerce est invité à veiller à ce que les industriels et exportateurs s’astreignent à effectuer les achats au niveau des points de collecte officiels, pour garantir la transparence et la traçabilité des transactions dans la filière arachidière.



De son côté, le ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage à veiller à l’identification et à la réhabilitation en urgence des points de collecte prioritaires pour garantir une gestion efficace des opérations d’achat/vente d’arachides.



Aussi le ministre est appelé à faciliter le financement de la dotation à crédit de 750 appareils de cribles aux points de collecte, afin d’assurer le bon fonctionnement desdits points avant le démarrage de la campagne et à démarrer une étude relative aux modalités d’assujettissement de l’accès aux subventions en semences et engrais à la vente des récoltes au niveau des points officiels de collecte.



Afin de garantir la sécurité et de parer à toute possibilité de fuite des graines vers les pays limitrophes, le Premier ministre a instruit le ministre des Forces Armées et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de renforcer la surveillance de nos frontières.



Makhtar C.