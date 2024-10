Sénégal: pourquoi un comité passe en revue les contrats signés avec des partenaires étrangers - adakar.com

Sénégal: pourquoi un comité passe en revue les contrats signés avec des partenaires étrangers Publié le mardi 1 octobre 2024 | RFI

Le Sénégal a entamé il y a quelques semaines une vaste revue des contrats et des accords signés avec des partenaires étrangers, a confirmé ce 29 septembre 2024 le président Bassirou Diomaye Faye. Cela est conforme à une de ses promesses électorales.



Au Sénégal, les nouvelles autorités promettent de faire le ménage. Après celle du Premier ministre Ousmane Sonko d’enquêter sur ce qu’il qualifie de « corruption généralisée » du régime sortant, le président Bassirou Diomaye Faye a, lui, annoncé la création d’un comité chargé de passer en revue les contrats signés par le Sénégal avec des entreprises étrangères. Un comité qui travaille depuis environ un mois, chargé de « faire l’inventaire des conventions et des contrats » qui ont été signés par le Sénégal. Avec, en ligne de mire, une possible renégociation si le Sénégal ne devait pas sortir gagnant de ces accords. C’est ce qu’a déclaré le président Diomaye Faye dans un entretien accordé à la télévision al-Jazeera à New York, le 29 septembre 2024.