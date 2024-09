Agression de Guy Marius Sagna: le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères “condamne avec fermeté cet acte inqualifiable“ (Communiqué) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Agression de Guy Marius Sagna: le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères “condamne avec fermeté cet acte inqualifiable“ (Communiqué) Publié le lundi 30 septembre 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Guy Marius Sagna

Tweet

Le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères a appris, avec consternation, l’agression violente dont l’Honorable Guy Marius Sagna, Député du Sénégal et de la CEDEAO, a été victime, le Dimanche 29 septembre 2024, à Lomé, au Togo.



L'Honorable Député Sagna est au Togo pour prendre part à la troisième session extraordinaire de la commission du Parlement de la CEDEAO. Il a profité de l’occasion pour participer à une réunion organisée par des citoyens togolais qui sont aussi ses mandants. Selon le Député, cette agression brutale par des nervis a eu lieu dès l’ouverture de cette réunion.



Le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères condamne avec fermeté cet acte inqualifiable, demande qu’une enquête soit immédiatement diligentée, et souhaite un prompt rétablissement à l’Honorable Député Guy Marius Sagna.



Après un entretien téléphonique avec l’Honorable Député pour s’enquérir de son état de santé, la Ministre de l’intégration africaine et des Affaires étrangères a informé son homologue togolais et demandé que l’intégrité physique de l’Honorable Député soit protégée. La Ministre de l’intégration africaine et des Affaires étrangères apprécie l’engagement de son homologue togolais à prendre toutes les mesures appropriées pour que la sécurité du Député Guy Marius SAGNA soit assurée.



Fait à Dakar, le 29 septembre 2024