Au Sénégal, les coalitions de parti politiques et autres candidats avaient jusqu’à ce dimanche 29 septembre 2024 pour déposer leurs dossiers au ministère de l’Intérieur pour les élections législatives anticipés du 17 novembre 2024. Ce qui a pris de court plusieurs candidats qui espéraient un report de la date de clôture de ces dépôts.



Cette décision arrive malgré un accord trouvé samedi entre acteurs politiques et société civile pour le report de cette date. « On est déçus, honnêtement, il faut le dire. In ne pensait pas ça du ministère de l'Intérieur. » La déception, le mot est lâché par Mamadou Diarra mandataire de « l’union Naatal Kawgui », une coalition de paysans agriculteurs et éleveurs. À l’instar de plusieurs autres représentants de candidats, il est pris de court. « Cela va avoir un impact électoral et sur pas mal de choses. On n'a pas vu un État voulant négocier. »