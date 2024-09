Déguerpissement: le ministre de l’Intérieur au chevet des déguerpis logés à l’Ecole japonaise de Nord Foire - adakar.com

Après avoir ordonné aux administrations territoriales, sous-préfets, préfets et gouverneurs de mener des actions de déguerpissements dans les grandes villes, particulièrement à Dakar, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Jean-Baptiste Tine s’est rendu aux personnes déplacées dans le cadre de ces opérations.



Les personnes déguerpies ont été provisoirement relogées à l’école japonaise de Nord Foire. Au total, il y a un millier de personnes qui ont été retirées des rues grâce à l’action des forces de l’ordre.



Pour l’occasion, le général Jean-Baptiste Tine était accompagné d’une délégation composée des membres de son Cabinet mais également du Gouverneur de la région de Dakar et du Préfet de Dakar. Par ailleurs, les autres services concernés par les opérations de déguerpissement ont été impliqués dans la visite du ministre en charge de la sécurité publique.



Pour l’occasion, le ministre de l’Intérieur a noté, pour s’en féliciter, l’efficacité des forces de défense et de sécurité qui, à ce jour, ont réussi à identifier et rassembler plusieurs occupants irréguliers à Ngor, aux Almadies, à Ouakam, au Canal IV, près de la mosquée Massalikul Jinaan et dans d’autres quartiers de Dakar.



En attendant les contacts nécessaires pour une collaboration des ambassades et consulats respectifs des pays respectifs des différentes personnes déguerpies, le ministre de l’Intérieur a souligné que les conditions décentes de relogement provisoires. Ces conditions vont prévaloir en attendant qu’une solution définitive soit trouvée.



Ainsi, le Général Jean-Baptiste Tine a réaffirmé la solidarité entre les pays de la sous-région et rappelé l’importance du respect des voies légales pour garantir l’ordre et la sécurité sur le territoire national.



Dans ce sens, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a souligné qu’il est primordial d’assurer une régulation rigoureuse des entrées et des séjours sur le territoire sénégalais afin de prévenir toute forme d’insécurité.



Dans le groupe des déguerpis, le ministre de l’Intérieur a noté la présence de quelques Sénégalais. Ils ont été identifiés comme étant en situation de vagabondage avant d’être remises aux autorités compétentes pour des traitements appropriés.



Le Général Jean-Baptiste Tine a adressé des remerciements aux forces de police, à la gendarmerie et l’ensemble des services impliqués pour leur travail exemplaire dans le cadre de cette opération de grande envergure.



Selon les services du ministre de l’Intérieur, l’opération de déguerpissement et de désengorgement va se poursuivre. Aussi, des mesures supplémentaires seront mises en œuvre afin de garantir que les situations d’occupation irrégulière ne compromettent la sécurité des citoyens ni la mise en œuvre des projets d’aménagement urbain.



Makhtar C.