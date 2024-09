Législatives anticipées: “la période de dépôt des listes de candidatures période reste fixée du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2024 à minuit, conformément au décret n° 2024-1981 du 13 septembre 2024“ (Officiel) - adakar.com

Législatives anticipées: "la période de dépôt des listes de candidatures période reste fixée du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2024 à minuit, conformément au décret n° 2024-1981 du 13 septembre 2024" (Officiel) Publié le dimanche 29 septembre 2024

© Autre presse par DR

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes que la période de dépôt des listes de candidatures aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 n'a pu être allongée, comme souhaité par la plupart les acteurs présents à la rencontre tenue ce 28 septembre 2024.



Par conséquent, cette période reste fixée du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2024 à minuit, conformément au décret n° 2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.



Par ailleurs, le Ministre tient à remercier vivement la Société civile et toute la classe politique pour leur esprit d'ouverture et de dialogue.



Dakar, le 29 septembre 2024