News International Article International Hassan Nasrallah, vie et mort d’un homme pas ordinaire Publié le samedi 28 septembre 2024 | https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20240928-hassan-nasrallah-vie-et-mort-d-un-homme-pas-ordinaire

Hassan Nasrallah

Le Hezbollah a officiellement annoncé, samedi 28 septembre, la mort de son chef Hassan Nasrallah, tué dans un raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth le 27 septembre. Retour sur la vie et l’ascension d’un homme pas ordinaire.



L’annonce de sa mort samedi 28 septembre a déchaîné les passions les plus contradictoires. Désespoir et détresse chez les chiites au Liban, en Irak et en Iran et chez une grande partie des Palestiniens. Tristesse dans les milieux anti-israéliens en général, qui considéraient Hassan Nasrallah comme un héros de la cause palestinienne. Jubilations chez d’autres. En Israël bien sûr, mais aussi dans le bastion des rebelles syriens à Idleb ou dans certains pays du Golfe.