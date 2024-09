Un nouvel élan pour la formation professionnelle en Afrique de l’Ouest : le CCMEFP-UEMOA et le RAFPRO signent une convention - adakar.com

Publié le samedi 28 septembre 2024

Un nouvel élan pour la formation professionnelle en Afrique de l`Ouest : le CCMEFP-UEMOA et le RAFPRO signent une convention

27 septembre 2024: Le Cadre de Concertation des Ministres en charge de l`Emploi et de la Formation Professionnelle de l`espace UEMOA (CCMEFP-UEMOA) et le Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO) ont scellé un partenariat stratégique Tweet

Le Cadre de Concertation des Ministres en charge de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de l'espace UEMOA (CCMEFP-UEMOA) et le Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO) ont scellé un partenariat stratégique le 27 septembre 2024.



Ce partenariat, fruit d'une longue concertation, vise à mettre en synergie les efforts des États membres de l'UEMOA afin d'adapter les formations aux besoins réels du marché du travail, en mettant un accent particulier sur la jeunesse et les femmes. Le RAFPRO, fort de son expertise et de ses ressources financières, apportera un appui technique et financier conséquent à la mise en œuvre de ces programmes de formation.



Comme l'a souligné le ministre ivoirien de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, N'Guessan Koffi, cette collaboration s'inscrit dans une dynamique plus large visant à lutter contre le chômage et le sous-emploi. La 15ème conférence des ministres de l'espace UEMOA, qui a pour thème "Système qualité dans la formation professionnelle : Stratégie de mise en œuvre pour une meilleure employabilité des jeunes et des femmes", témoigne de la volonté politique de répondre aux enjeux actuels de l'emploi dans la région.







