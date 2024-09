Sénégal: l’ex-ministre des Sports Lat Diop inculpé et placé en détention - adakar.com

Sénégal: l'ex-ministre des Sports Lat Diop inculpé et placé en détention
Publié le samedi 28 septembre 2024 | RFI

© Autre presse

Lat Diop

Au Sénégal, il est un des premiers cadres de l'époque Macky Sall à faire face à des poursuites pour des délits économiques, et le premier ex-membre du gouvernement à être écroué. Ministre des Sports en 2023-2024, Lat Diop a été inculpé et placé en détention jeudi soir pour des accusations en lien avec son poste précédent de directeur de la Lonase, la Loterie nationale du Sénégal.



Ce sont les déclarations d'un ancien patron d'une société de paris sportifs en ligne qui ont mené Lat Diop en prison. Au cours de son audition par le nouveau pool judiciaire financier, tout juste installé, Mouhamed Dieng a déclaré avoir remis plusieurs milliards de francs CFA au PDG de la Lonase.



Des accusations repoussées par l'intéressé désormais inculpé pour extorsion, détournement et blanchiment d'argent. Son avocat, Me El Hadj Diouf, parle de délation et dénonce la violation de la durée de la garde à vue, justifiant selon lui la nullité, qu'il demandera la semaine prochaine. Selon lui, les infractions sont « inexistantes », car aucune preuve matérielle de ces remises n'est apportée, aucun audit ni rapport de la Lonase cité. Il évoque une procédure politique, au moment où les nouvelles autorités chargent leurs devancières pour la gestion du pays.