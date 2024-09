Le Président équato-guinéen favorable à la création d’une nouvelle monnaie soutenue par les BRICS - adakar.com

Le Président équato-guinéen favorable à la création d'une nouvelle monnaie soutenue par les BRICS
Publié le samedi 28 septembre 2024 | sputniknews

© Présidence par DR

Sommet des BRICS à Johannesburg

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a soutenu la mise en place d’un système de paiement indépendant et le commerce en devises nationales sous l’égide des BRICS.

Le système économique mondial actuel, avec ses "embargos injustifiés" et ses restrictions, pénalise de nombreuses nations, a-t-il expliqué à Sputnik Afrique en marge de la 7e Semaine de l’énergie russe à Moscou .



Soulignant qu’il existe déjà une banque au sein des BRICS, il a proposé la création d’une "monnaie convertible [des BRICS] à l’échelle internationale", à même de devenir un "contrepoids au dollar et à l’euro".

Bien que la Guinée équatoriale ne soit pas actuellement membre des BRICS, le chef d’État a exprimé sa volonté de participer au prochain sommet du groupe en Russie en octobre, à condition de recevoir une invitation.