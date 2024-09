Supercoupe d’Afrique: Zamalek renverse Al Ahly aux tirs au but et remporte son 5e sacre - adakar.com

Supercoupe d'Afrique: Zamalek renverse Al Ahly aux tirs au but et remporte son 5e sacre Publié le vendredi 27 septembre 2024 | RFI

Zamalek a renversé Al Ahly, géant du football africain et son rival cairote historique, dans un derby égyptien rugueux et disputé qui s'est conclu par une séance de tirs au but (1-1, 4-3 TAB) ce vendredi 27 septembre à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie saoudite. Cette victoire permet à Zamalek de remporter la 5e Supercoupe d'Afrique de son histoire, après ses précédents succès en 1994, 1997, 2003 et 2020.



Zamalek est le nouveau roi d'Afrique. Le derby cairote au sommet du football africain a tourné en faveur des Chevaliers Blancs, victorieux de leur grand rival après une rencontre achevée aux tirs au but (1-1, 4-3 TAB) au cœur d'une Kingdom Arena électrisée par les supporters égyptiens venus en nombre.



Club le plus titré en Ligue des champions CAF mais aussi en Supercoupe d'Afrique, Al Ahly n'a pas tardé à lancer les hostilités dans un choc bouillant dès les premières minutes. Wessam Abou Ali n'est pas passé loin d'ouvrir le score sur coup franc d'une frappe enroulée mais bien repoussée par Mohamed Awad (6e). Dans la foulée, le milieu de Zamalek Nasser Maher a décoché un tir puissant devant la surface adverse et frôlé le poteau gauche d'El Shenawy (8e). Mais malgré une rencontre très disputée et des échanges rugueux, aucune des deux formations n'est parvenue à débloquer le match pendant la première demi-heure de jeu.



La rencontre s'est emballée à la fin de la première période, lorsque le défenseur de Zamalek Hamza Mathlouthi s'est rendu coupable d'une intervention jugée trop musclée sur le milieu de terrain Akram Tawfik, qui avait effectué une percée vers le but des Chevaliers Blancs avant de chuter dans la surface, conduisant l'arbitre à désigner le point de pénalty (36e). Après une interruption de près de dix minutes suite aux vives protestations des joueurs de Zamalek, c'est finalement l'international palestinien Wessam Abou Ali qui s'est chargé d'ouvrir le score pour les Red Devils d'un tir plein axe (44e, 1-0). Piqués dans leur orgueil, les Chevaliers ont poussé pour égaliser pendant les onze minutes de temps additionnel, sans réussir à trouver la faille dans la défense d'Al Ahly.