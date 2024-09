Energies/Au Sénégal, le développement d’une industrie de gaz naturel liquéfié est un pari risqué (rapport) - adakar.com

Alors que les nouveaux projets de GNL pourraient ne pas entrer en production avant le milieu des années 2030, le Sénégal risque d’arriver tard sur le marché dans un contexte de décarbonation à marche forcée et d’être confronté à grande concurrence au niveau de l’offre.



L’industrie naissante du gaz naturel liquéfié (GNL) au Sénégal risque d’entraîner une dépendance du pays à l’égard des recettes tirées des combustibles fossiles et de compromettre ses perspectives économiques, en raison notamment de l’incertitude autour de demande mondiale à long terme et des investissements considérables dans les infrastructures gazières, selon un rapport publié le 18 septembre par l'Institut international du développement durable (IISD).



Intitulé « Le grand pari sénégalais en faveur du GNL : Analyse des risques », le rapport précise que la stratégie de développement économique du Sénégal repose sur une croissance économique accrue grâce notamment à l’exploration gazière et aux nouvelles exportations qui pourraient en résulter. Les prévisions en termes de croissance économique sont de 10,6 % en 2024 et de 7,5 % en 2025, sous l’impulsion d’une industrie pétrolière et gazière porteuse.



Ce pays d’Afrique de l’Ouest s’apprête à devenir un producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL), grâce à une série de projets en cours de développement à l’instar de Grande Tortue Ahmeyim, Yakaar-Teranga et Sangomar.



Le Sénégal, qui s’est engagé dans le même temps sur la voie des énergies renouvelables, a également inclus le gaz naturel dans son Plan d’investissement pour la transition énergétique juste, le schéma directeur de la transition énergétique. Il prévoit d’ailleurs d’affecter une part importante de la production de GNL au marché intérieur, d’autant plus que 25 % de la population n’a pas encore accès à l’électricité.