Sénégal : Wärtsilä va équiper la centrale électrique d’une mine d’or

Le secteur minier est un important consommateur d’énergie notamment au Sénégal qui abrite entre autres plusieurs mines d’or en activité.



Le groupe technologique Wärtsilä fournira les moteurs et les équipements auxiliaires d’une centrale électrique de 17 MW en cours d’installation à la mine d’or de Boto, au Sénégal, selon un communiqué de presse datant du 27 septembre.



La commande qui a été enregistrée par Wärtsilä au premier trimestre 2024, a été passée par Africa Power Services (APS), l’entrepreneur principal basé en France pour l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction de l’installation. Elle fonctionnera avec six moteurs Wärtsilä 32 dont les livraisons devraient être achevées d’ici décembre 2024 pour une mise en service au cours du premier trimestre 2025.



« La mine est située dans un endroit isolé et n’est pas reliée au réseau électrique. Cette centrale électrique est donc cruciale pour ses opérations, et nous devions trouver un partenaire capable de fournir un approvisionnement fiable en électricité. La réputation de Wärtsilä n’est plus à faire et l’entreprise proposait le meilleur équipement et les meilleurs délais de livraison pour ce projet à exécution rapide », a déclaré Romain Darracq, responsable de l’assistance commerciale chez APS.



Le projet Boto est situé dans la partie orientale du Sénégal, à proximité des frontières du Mali et de la Guinée. Il a été récemment acquis par le groupe marocain Managem présent dans 8 pays d’Afrique. Boto a des réserves minérales de 31,5 millions de tonnes de minerai titrant 1,6 g/t d’or, soit environ 1 605 000 onces.



Abdoullah Diop