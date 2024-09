Trop de matches, ’ce n’est pas bon pour le football’ - Motsepe, le patron du football africain - adakar.com

Le Sud-africain Patrice Motsepe

Le président de la Confédération africaine de football (Caf) a déclaré à la BBC que le fait que les footballeurs de haut niveau jouent trop de matches aura un effet néfaste sur le sport à l'avenir.



Ces dernières semaines, une poignée de personnalités du football se sont exprimées contre l'augmentation du nombre de matches. Le milieu de terrain de Manchester City et de l'Espagne, Rodri, a déclaré que les joueurs étaient sur le point de se mettre en grève.



La Coupe du monde des clubs 2025 élargie par la Fifa a alourdi le fardeau, puisqu'une compétition qui durait une dizaine de jours et impliquait un maximum de deux matches pour les grandes équipes s'étendra désormais sur un mois et nécessitera sept matches pour être remportée.



« Nous ne voulons pas qu'ils jouent plus qu'ils ne le devraient - ce n'est pas bon pour le football, ni pour le succès à long terme du sport », a déclaré le président de la Caf, Patrice Motsepe, à BBC Sport Africa.