Deux autres anciens ministres et un ex-Dg convoqués à la Dic

Après les dossiers de Abdoulaye Sylla patron d’Ecotra et Lat Diop, les enquêteurs de la Dic vont enchaîner avec trois autres concernant d’anciens dignitaires du régime de Macky Sall.



Il s’agit, selon L’Observateur, de l’ancien ministre Mame Mbaye Niang (à l’étranger actuellement), l’ex-ministre de la Communication, des télécommunications et de l’économie numérique et Maire de la commune de Ourossogui, Moussa Bocar Thiam et l’ancien directeur général du Fonds d’entretien routier autonome, Papa Ibrahima Faye.



Des sources judiciaires renseignent qu’ils seront entendus sur leur gestion. «Des manquements graves ont été constatés dans [leur] gestion des deniers publics, d’après des rapports d’enquête des corps de contrôle de l’État sur plusieurs milliards de francs Cfa», renseigne L’Observateur, qui donne l’information ce vendredi. Le journal rapporte que «les concernés seront dans les locaux de la Dic sous peu», leurs convocations ayant été déjà rédigées.