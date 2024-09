Dette publique et déficit budgétaire: le gouvernement expose les chiffres “fabriqués“ du régime de Macky Sall sur la période 2019-2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Dette publique et déficit budgétaire: le gouvernement expose les chiffres “fabriqués“ du régime de Macky Sall sur la période 2019-2023 Publié le jeudi 26 septembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Point de presse du gouvernement présidé par Ousmane Sonko

Tweet

Le gouvernement de la République du Sénégal s’est livré à une séance d’explications et de révélations sur la situation financière et budgétaire de l’État, à la prise de fonction du président de la République Bassirou Diomaye.



Le rendez-vous était annoncé depuis le début de semaine et il a été l’occasion pour le Premier ministre d’introduire le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr pour dresser la situation peu reluisante dans laquelle le pays se trouve en raison de "mensonges" du régime sortant au peuple sénégalais mais également aux partenaires techniques et financiers dont le FMI et la Banque Mondiale sur les chiffres de l’Économie sénégalaise, entre 2019 et 2023.



Les faux chiffres en question concernent la dette publique et les déficits budgétaires du Sénégal qui étaient plus élevés que ceux annoncés entre 2019 et 2023.



Les éléments en question ont été révélés par l’Inspection financière du ministère des Finances et exposés par le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération au cours de la rencontre tenue à la Primature sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Ousmane Sonko.



"Le rapport révèle que la dette publique et les déficits budgétaires du Sénégal étaient plus élevés que ceux annoncés entre 2019 et 2023", a indiqué Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération.



Le membre du gouvernement a poursuivi ses explications en soulignant par exemple que la dette de l’État, hors secteur parapublic, est bien supérieure à celle annoncée aux Sénégalais et aux partenaires par le régime de Macky Sall.



À la fin de l’année 2023, la dette centrale, hors secteur parapublic, s’élève à 15 664 milliards de francs CFA, représentant 83,7 % du PIB. Ce montant est bien supérieur à l’estimation initiale de 13 772 milliards de francs CFA, soit 73,6 % du PIB, qui avait été annoncée plus tôt, a révélé le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération.



L’autre révélation du gouvernement est l’utilisation au courant de l’année 2023 d’un surfinancement de 600 milliards FCFA accordé par le Fonds monétaire international (FMI) et prévu pour l’année 2024 en raison de la Présidentielle.



Présent également à la table, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux Ousmane Diagne, dans sa prise de parole, a indiqué que les faits rapportés par le rapport cité par le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération pourraient revêtir un caractère pénal. En tout état de cause, les juridictions compétentes seront saisies pour mener les investigations nécessaires et établir la réalité des faits.



En conclusion de son propos, le Premier ministre a évoqué un "véritable carnage financier" qui a été clairement exposé aux partenaires financiers, notamment le FMI qui a pris ainsi connaissance du caractère erroné des chiffres qui lui ont été présentés par le régime sortant au cours de la période 2019-2023.



"Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays en falsifiant les chiffres publics et en donnant des données erronées au moins sur 3 aspects que le ministre a soulevé. Mais vous pouvez le constater sur d’autres aspects en l’occurrence, le déficit public qui est au double de ce qui a été annoncé. La dette publique est dix fois plus élevée que ce qui a été annoncé et de manière croissante de 2019 à 2023. Ceux que nous avons remplacés ont menti au peuple sénégalais, aux partenaires", a déclaré Ousmane Sonko.



Par ailleurs, pour le gouvernement, 1892 milliards de dettes n’ont jamais été déclarés aux Sénégalais, ni au Trésor public ni inscrit dans un budget. Aussi, une enveloppe de 2500 milliards ont été dépensés sous le Sceau du secret défense.



Des révélations qui ont amené le Premier ministre a cité les responsables de la gestion financière et budgétaire sous le régime sortant comme devant des explications aux Sénégalais. "Amadou Ba, Amadou Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Macky Sall vont devoir s’expliquer devant le peuple sénégalais", a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko.



L’exercice de ce jeudi visait à expliquer aux Sénégalais la réalité de la situation avec la nécessité de consentir des efforts que demande le contexte.



Makhtar C.