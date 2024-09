Sénégal : un ancien ministre d’Abdoulaye Wade nommé par Bassirou Diomaye Faye - adakar.com

Sénégal : un ancien ministre d'Abdoulaye Wade nommé par Bassirou Diomaye Faye Publié le jeudi 26 septembre 2024

Par le décret n° 2024-2083 du 20 septembre 2024, signé par le président de la République, Amadou Tidiane Wone a été nommé officiellement Ministre et Conseiller à la Présidence de la République.



Ce décret se fonde sur plusieurs textes législatifs, notamment le décret n° 2007-909 du 31 juillet 2007, modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Présidence de la République, ainsi que le décret n° 2024-922 du 02 avril 2024 portant nomination du Ministre, Directeur de Cabinet du président de la République.



« Le Ministre, Directeur de Cabinet, le Secrétaire général de la Présidence et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés de l’exécution du présent décret », indique le texte.



Amadou Tidiane Wone, ancien ministre de la Culture, a également été Ambassadeur du Sénégal au Canada et Directeur de cabinet de l’ex-président Abdoulaye Wade.