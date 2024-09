Afrique/ONU : appel à l’action pour le financement du paludisme - adakar.com

Afrique/ONU : appel à l'action pour le financement du paludisme Publié le jeudi 26 septembre 2024 | Agence de Presse Africaine

Une reconstitution réduite du Fonds mondial pourrait entraîner 137,2 millions de cas de paludisme supplémentaires et 337 000 décès supplémentaires, avec de graves conséquences sur la pauvreté, la croissance économique et le commerce mondial, tel est l’économie de l’appel à l’action lancé par l’Afrique à l’Onu.



Les dirigeants d’Afrique, réunis en marge de la 79e Assemblée Générale des Nations unies (AGNU), ont appelé à un effort concerté pour faire face à une « Tempête Parfaite » de crises convergentes menaçant de dérailler des décennies de progrès dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Cette discussion de haut niveau, organisée par l’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA), a souligné l’urgence d’un effort accéléré pour surmonter ces défis et avancer vers l’éradication du paludisme.



Les dirigeants ont identifié des défis clés contribuant à cette « «tempête parfaite », y compris des déficits financiers significatifs, l’impact du changement climatique, la résistance croissante aux insecticides et aux anti-paludiques, ainsi que des catastrophes induites par le climat entraînant une augmentation des inondations et des recrudescences de paludisme. Si les ressources consacrées au paludisme continuent de stagner entre 2027 et 2029, on estime qu’il y aura 112 millions de cas supplémentaires de paludisme et jusqu’à 280 700 décès de plus, rapporte un communiqué parvenu jeudi à APA.



« Ce fossé financier constitue une grave menace, et si ces lacunes ne sont pas comblées, nous risquons de voir une augmentation significative des décès dus au paludisme », a déclaré le chef de l’Etat bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, président sortant de l’ALMA.



Les dirigeants ont souligné l’importance d’une reconstitution réussie du Fonds mondial en 2025 et de la poursuite de la priorisation du financement du paludisme au sein des programmes du Fonds mondial, afin d’éviter des recrudescences encore plus importantes de la maladie. Ils ont mis en avant la nécessité d’une approche multisectorielle, incluant des collaborations avec des secteurs tels que l’agriculture, l’environnement, l’exploitation minière et le tourisme, pour réussir l’élimination du paludisme, ainsi que la préparation et la réponse aux pandémies.



« Pour sécuriser 6,3 milliards de dollars américains par an afin d’atteindre l’éradication du paludisme, une action accélérée est nécessaire. Cela implique d’accroître les engagements en matière de ressources domestiques, de trouver de nouveaux partenaires et d’intégrer les efforts contre le paludisme dans des initiatives plus larges telles que la lutte contre le changement climatique, le renforcement des systèmes de santé, l’expansion des soins de santé primaires et l’amélioration de la préparation aux pandémies », a déclaré Abderaman Koulamallah, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine de la République du Tchad.



Les dirigeants ont souligné l’importance d’adopter des mécanismes de financement innovants, y compris l’implication du secteur privé et le renforcement des partenariats public-privé. Le lancement de conseils et de fonds nationaux multisectoriels de haut niveau pour l’éradication du paludisme et des Maladies tropicales négligées (MTN) a déjà mobilisé plus de 72 millions de dollars, notamment de la part du secteur privé local. Ces conseils ont facilité des campagnes de plaidoyer nationales et communautaires tout en gardant le paludisme et les MTN au cœur des agendas de développement et de financement nationaux.



Les États membres de l’Union africaine (UA) ont été exhortés à prioriser la santé, le paludisme servant de précurseur pour sécuriser le financement de l’Association internationale de développement (AID) de la Banque Mondiale afin de combler les lacunes immédiates. Les dirigeants ont appelé à un plaidoyer fort pour des réapprovisionnements mondiaux suffisants pour l’AID, Gavi et le Fonds mondial. Ces ressources sont non seulement cruciales pour l’élimination du paludisme, mais aussi vitales pour renforcer les systèmes de santé dans leur ensemble et répondre à d’autres défis sanitaires tels que les maladies tropicales négligées (MTN) et les soins de santé primaires.



