Assemblée générale des Nations Unies : Bassirou Diomaye Diakhar Faye regrette la multiplication des conflits et l'exacerbation des inégalités Publié le jeudi 26 septembre 2024

© AFP par John WESSELS

Prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye

La situation qui prévaut dans le monde préoccupe le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. A la tribune de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président Faye a déclaré : "nous vivons dans un monde troublé où les principes de la Charte des Nations Unies, qui prônent l'égalité, la justice et le respect des droits humains, sont chaque jour mis à mal. Les conflits s’étendent, les inégalités se creusent, et les crises climatiques aggravent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le monde », expose le chef de l’Etat.



Il a plaidé pour un développement à visage humain où les préoccupations de toutes et tous seront prises en compte. Ce plaidoyer cadre d’ailleurs avec le thème de cette session de l’Assemblée Générale des Nations Unies qui est : "Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ».



"Les valeurs que nous avons juré de défendre sont piétinées dans plusieurs régions du globe. Que l’on soit à Gaza, à Tel Aviv, à Dakar ou ailleurs, chaque être humain est porteur de cette égale dignité, une dignité qui transcende les frontières, les cultures et les appartenances religieuses. C’est notre devoir à tous de veiller à ce que cette dignité soit protégée et respectée pour chaque être humain, sans exception. Ce devoir est l’essence même des Nations Unies. Pourtant, nous constatons chaque jour que le droit international, ciment de la paix mondiale, est souvent violé », a constaté le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.