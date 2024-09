Inondations à Dakar : Cheikh Tidiane Dièye en tournée dans certains quartiers pour « évaluer la situation » - adakar.com

Inondations à Dakar : Cheikh Tidiane Dièye en tournée dans certains quartiers pour « évaluer la situation »

Les averses notées entre hier mercredi et aujourd'hui jeudi ont occasionné des inondations dans certains quartiers de Dakar. Pour évaluer les dégâts, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement annonce une tournée cette matinée « dans les quartiers de Dakar, pour évaluer la situation et renforcer les dispositifs de réponse ».



Dans une publication sur Facebook, Cheikh Tidiane Dièye annonce que des motopompes seront distribuées « là où c’est nécessaire ».



D’ailleurs, le ministre note que des « équipes opérationnelles sont sur le terrain aux côtés des sapeurs-pompiers pour aider les populations en difficulté, en synergie avec les maires et les acteurs communautaires ».



Cheikh Tidiane Dièye invite, par ailleurs, les populations à la prudence, rappelant que ces « pluies devraient se poursuivre dans les prochaines heures ».