Sénégal: 22 ans après le naufrage du Joola, une tragédie sans fin pour les proches des victimes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: 22 ans après le naufrage du Joola, une tragédie sans fin pour les proches des victimes Publié le jeudi 26 septembre 2024 | RFI

© Autre presse

Le naufrage du bateau "Le Joola" a eu lieu dans la nuit du 26 septembre 2002 faisant officiellement 1863 victimes.

Tweet

C’est l’une des plus graves catastrophes de l’histoire de la marine civile. Le Sénégal commémore ce 26 septembre 2024 le 22e anniversaire du naufrage du Joola, du nom de ce ferry chargé de faire la navette entre Dakar et le sud du pays et qui le 26 septembre 2002 sombrait au large de la Gambie, emportant avec lui près de 2 000 hommes, femmes et enfants, pour la plupart piégés à l’intérieur de sa coque. Retour sur une tragédie et ses suites, plus de deux décennies plus tard.



Avec notre envoyée spéciale à Ziguinchor, Léa-Lisa Westerhoff



À Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, ce jeudi marque l’ouverture du musée-mémorial du Joola, une demande des familles de victimes, depuis des années. Rapidement après le neufrage, les familles des près de 2 000 victimes et les 64 rescapés ont demandé la construction d’un mémorial à la hauteur du drame, à Dakar, la capitale, et à Ziguinchor, le point de départ du Joola.



« On peut pardonner mais on ne peut pas oublier »

Il aura fallu attendre près de 22 ans pour que le musée-mémorial ouvre ses portes, en Casamance. À Dakar, en revanche, les familles attendent encore.



Pour Malang Batchi, l’un des rares rescapés de ce terrible naufrage, c’est donc une première étape mémorielle. « C’est un endroit pour tirer les leçons du passé, souligne-t-il. C’est aussi un lieu de recueillement, un lieu de rappel pour que, plus jamais, cela ne se répète dans ce pays. On peut pardonner mais on ne peut pas oublier ».