Naufrage du bateau Le Joola: le Sénégal se souvient du drame qui a fait officiellement 1863 morts Publié le jeudi 26 septembre 2024

© Autre presse

Le naufrage du bateau "Le Joola" a eu lieu dans la nuit du 26 septembre 2002 faisant officiellement 1863 victimes.

Ce jeudi 26 septembre 2024 est l'an 22 de l'anniversaire du naufrage du Bateau Le Joola avec environ 2000 personnes à bord. 22 ans après le naufrage, la douleur des familles demeure intacte aussi bien à Ziguinchor qu'à Dakar où se déroulent les cérémonies commémoratives en présence des autorités étatiques dont le ministre des Forces armées. Pour cette année, le Mémorial du naufrage construit à Ziguinchor va être inauguré.



Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2002, le navire qui assurait la navette entre Dakar et Ziguinchor, dans le Sud du Sénégal, a chaviré après avoir quitté le port de Ziguinchor en fin de journée.



Un naufrage dramatique qui avait plongé le Sénégal dans un deuil immense. Le naufrage a causé la mort d'environ deux milliers de personnes. Parmi les victimes, un nombre important de jeunes et de femmes.



Le retard dans le déploiement des services de secours qui ne sont arrivés sur les lieux du drame que presque 12 heures après que le bateau a cessé de donner signe de vie.

Selon les éléments fournis par la Commission d'enquête instituée au surlendemain du drame par le président de la République, Abdoulaye Wade a permis de documenter que le bateau a chaviré aux environs de minuit aux larges des côtes gambiennes.



Les rescapés du naufrage, une soixantaine, seront secourus par des bateaux de pêcheurs qui se trouvaient dans les environs quelques heures après le chavirement du bateau.



Les secours repêchent des centaines de dépouilles qui seront par la suite acheminés à Dakar et Ziguinchor où se trouvent les deux principaux cimetières où elles ont été inhumés.



L'enquête ouverte par la justice sénégalaise va aboutir à la responsabilité pénale du Commandant de bord disparu dans le naufrage en même temps que le 1863 victimes officiellement recensées. Les secours sauveront 64 personnes du naufrage.



L'État du Sénégal décide d'octroyer une indemnisation aux familles des victimes. Une indemnisation de 10 millions FCFA par victime décédée suscita beaucoup de polémique et causera la division au sein de l'association des familles de victimes entre ceux qui sont favorables et ceux qui ont refusé l'indemnisation, continuant d'exiger la justice et la traduction des responsables devant les juridictions compétentes.



L'enquête ouverte par la justice française par plusieurs hauts responsables de l'État dont l'ancien Premier ministre Mame Madior Boye sera classée sans suite après plusieurs années d'instruction.



Makhtar C.