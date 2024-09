Bénin: arrestation de trois hommes accusés de préparer un "coup d’Etat" - adakar.com

La justice béninoise a annoncé mercredi après-midi l’arrestation du commandant de la Garde

républicaine, d’un ancien ministre et d’un homme d’afaires, soupçonnés d’avoir planifié un

"coup d’Etat" dans ce petit pays d’Afrique de l’Ouest.

"Il apparaît que le Commandant de la Garde Républicaine ayant en charge la sécurité du chef

de l’État a été entrepris par le ministre Oswald Homéky pour son compte et celui de Mr Olivier

Boko à l’efet d’opérer par la force un coup d’État dans la journée du 27 septembre 2024", a

déclaré Elonm Mario Metonou, le procureur de la Cour de répression des infractions

économiques et du terrorisme au Bénin (CRIET).

Un enquête a été ouverte a indiqué la CRIET, afin "d’identifier toutes les personnes

impliquées" dans la tentative de coup d’Etat.

Oswald Homéky, ancien ministre des Sports, a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi aux

alentours d’une heure du matin alors qu’il donnait six sacs de billets de banque à Djimon

Dieudonné Tévoédjrè, le commandant de la Garde républicaine, selon la CRIET.

C’est lors de cette remise "d’un milliard cinq cent millions de FCFA (un peu plus de 2 millions

d’euros) que la Brigade criminelle a procédé à l’interpellation de Mr Oswald Homéky et du

Commandant de la Garde républicaine", a ajouté le procureur.

L’homme d’afaires béninois Olivier Boko, ami de longue date du président Patrice Talon, a

également été arrêté dans la nuit de lundi à mardi à Cotonou, la capitale économique du

Bénin, d’après ses proches et la CRIET.

Devant la presse mardi, un collectif d’avocats a réclamé la libération immédiate d’Olivier

Boko, et a dénonce un "enlèvement".

- Ambitions politiques -

"À l’heure où nous tenons le présent point de presse, il n’est possible ni à sa famille, ni à nousmêmes ses avocats de savoir où et dans quel état se trouve M. Boko, sans doute privé

d’aliments et surtout de ses médicaments", a indiqué le collectif d’avocats.

"Cette violation flagrante des dispositions élémentaires de la procédure pénale se produisent

dans un contexte où M. Boko ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire, pas plus qu’il n’a

été visé auparavant, ni par une convocation, encore moins par un mandat d’amener ou

d’arrêt", ont déclaré les avocats.

Olivier Boko avait commencé à aficher des ambitions politiques, laissant penser qu’il se

porterait candidat à la magistrature suprême en 2026, ce qui aurait déplu à Patrice Talon.

Ce dernier, au pouvoir depuis 2016, arrivera en 2026 au terme de son second mandat. La

Constitution béninoise fixe à deux mandats la limite de l’exercice présidentiel.

Suite à l’arrestation d’Olivier Boko, le groupe de soutien à sa candidature à la présidentielle

de 2026, Objectif Bénin 2026 (dont l’abréviation OB26 rappelle les initiales de l’homme

d’afaires), a également dénoncé dans un communiqué mardi "une atteinte grave aux droits

fondamentaux", un "acharnement politique clair" et des "méthodes répressives

inacceptables".

En 2023, l’ancien ministre des sports Oswald Homeky avait démissionné de son poste de

ministre des sports, après avoir appelé à soutenir la candidature d’Olivier Boko pour

succéder à M. Talon.

Le président Patrice Talon est souvent accusé d’avoir opéré un virage autoritaire au Bénin,

considéré comme l’une des démocraties les plus stables de la région.



