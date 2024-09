Sénégal-USA-COOPERATION / Cinq millions de dollars du gouvernement américain pour soutenir la lutte contre la corruption - adakar.com

Sénégal-USA-COOPERATION / Cinq millions de dollars du gouvernement américain pour soutenir la lutte contre la corruption Publié le mercredi 25 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar (APS) – Les États-Unis d’Amérique se sont engagés à mettre à place un programme de financement de 5 millions de dollars pour appuyer le Sénégal dans ses efforts de lutte contre la corruption, a-t-on appris de source officielle.



L’annonce émane du Secrétaire d’État américain, Anthony Blinken qui a été reçu en audience mardi par le président Bassirou Diomaye Faye en marge de l’Assemblée générale annuelle des Nations unies.



Lors de cette rencontre, le Secrétaire d’État américain a annoncé la mise en place d’un programme de 5 millions de dollars par l’USAID, destiné à appuyer les efforts du gouvernement sénégalais dans la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence.



“Ce soutien renforcera également les réformes institutionnelles en cours pour une meilleure gouvernance”, a notamment fait savoir la présidence sénégalaise dans un document dont l’APS a eu connaissance.



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le secrétaire dEtat américain, Anthony Blinken, ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération entre les Etats Unis d’Amérique et le Sénégal.



“Cette rencontre a permis aux deux hommes de saluer l’excellence des relations entre le Sénégal et les États-Unis, et de réaffirmer leur engagement à renforcer la coopération économique entre les deux pays”, a déclaré la source.



Elle assure que deux hommes ont également évoqué l’importance de soutenir la jeunesse et de promouvoir la transparence et la lutte contre la corruption.



Les deux dirigeants ont également échangé sur les questions sécuritaires dans le Sahel et les conflits au Moyen-Orient ainsi que dans d’autres régions du monde.



Les États-Unis se sont dits prêts à soutenir le Sénégal dans ses efforts de réformes et d’amélioration de la gouvernance.



La présidence sénégalaise fait en outre savoir que d’autres secteurs prioritaires de l’Agenda National de Transformation 2050 du Sénégal, qui sera officiellement présenté le 7 octobre, ont été identifiés comme axes de coopération renforcée entre les deux pays.



Il s’agit notamment du secteur digital avec le “New Deal technologique”, de l’agriculture et de l’industrialisation.



