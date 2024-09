New-York: Bassirou Diomaye Faye et Antony Blinken échange sur la coopération entre le Sénégal et les États-Unis - adakar.com

New-York: Bassirou Diomaye Faye et Antony Blinken échange sur la coopération entre le Sénégal et les États-Unis

A New-York, aux États-Unis où il se trouve, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience le Secrétaire d'État américain Antony Blinken.



Une première depuis son élection à la tête de l'État du Sénégal, le 25 mars 2024, le président de la République Bassirou Diomaye Faye effectue sa première visite aux États-Unis.



Une occasion mise à profit pour multiplier les rencontres au plan bilatéral.



Le président Bassirou Diomaye Faye et le secrétaire d'État américain Antony Blinken ont abordé au cours de leur entretien l’excellence des relations entre le Sénégal et les États-Unis.



Les deux personnalités ont dans ce sens réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération économique, notamment pour soutenir la jeunesse et promouvoir la transparence ainsi que la lutte contre la corruption.



L'audience avec le président de la République Bassirou Diomaye Faye a notamment servi de prétexte pour le secrétaire d'État américain Antony Blinken d'annoncer un programme de 5 millions de dollars par l’USAID pour appuyer les efforts du gouvernement sénégalais dans ces domaines.



Le soutien des États-Unis vise notamment au renforcement des réformes institutionnelles pour une meilleure gouvernance.



Dans le cadre de l'appui aux réformes initiées par les autorités sénégalaises, les États-Unis à travers Antony Blinken se sont dits prêts à soutenir le Sénégal dans d'autres secteurs prioritaires qui seront identifiés notamment avec l'Agenda National de Transformation 2050 du Sénégal, qui sera présenté le 7 octobre.



Le nouveau référentiel des politiques mettra aussi le focus sur le secteur digital avec le « New deal technologique », l’agriculture et l’industrialisation comme des axes prioritaires de coopération à renforcer.



L'entretien a permis par ailleurs de passer en revue la situation sécuritaire dans le monde, notamment dans le Sahel et le Moyen-Orient.



L'audience entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le secrétaire d'État américain Antony Blinken a été l'occasion de réaffirmer le partenariat solide entre le Sénégal et les États-Unis, basé sur une vision commune de développement et de prospérité partagée.



Makhtar C.