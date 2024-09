Drames et pouvoir : Quand la mer interpelle nos politiciens - adakar.com

Drames et pouvoir : Quand la mer interpelle nos politiciens Publié le mercredi 25 septembre 2024 | seneweb.com

Arraisonnements de pirogues transportant des candidats à l`immigration clandestine

Dakar, le 5 septembre 2023 - Les unités de la Marine sénégalaise ont arraisonné plusieurs pirogues avec des centaines de candidats à l`immigration clandestine. Tweet

Alors que la mer Méditerranée continue d’être le théâtre d’une tragédie humaine, avec plus de 70 jeunes migrants sénégalais retrouvés morts en deux semaines, nos politiciens semblent davantage préoccupés par leur propre ascension que par cette catastrophe. L’annonce des élections législatives, prévues pour le 17 novembre 2024, a déclenché une frénésie dans les rangs de nos représentants. Ils s’agitent, manœuvrent et rivalisent de communiqués de presse, mais où est leur voix face à la douleur des familles endeuillées ? Au Sénégal, la quête de pouvoir et de gloire semble primer sur la responsabilité morale.



Pire encore, même face aux inondations qui frappent certaines régions, beaucoup restent aphones. Les promesses d’aide se heurtent à un silence assourdissant, tandis que la détresse des sinistrés est à peine remarquée. Prêts à se donner des coups pour des sièges, nos élus semblent oublier qu’ils sont censés être les défenseurs de ceux qui souffrent.



Cette dichotomie entre l’urgence humanitaire et l’obsession du pouvoir révèle une déconnexion inquiétante. Les corps échoués sur les rivages méditerranéens ne sont pas de simples statistiques ; ils sont le symbole d’un système qui échoue à protéger les plus vulnérables. Pendant ce temps, le spectacle politique se joue sur fond de rivalités et de batailles verbales.



Il est grand temps d’exiger un réveil. Les tragédies humaines doivent devenir une priorité pour nos dirigeants. La mer nous interpelle, et nous devons rappeler à nos politiciens qu’au-delà des ambitions, il y a des vies, des rêves et des espoirs à sauver. La véritable grandeur politique réside dans l’engagement pour le bien-être de la nation, pas dans des luttes pour le pouvoir.