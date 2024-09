Sénégal : visite du Chef d’État-Major de l’armée gambienne - adakar.com

Sénégal : visite du Chef d'État-Major de l'armée gambienne Publié le mercredi 25 septembre 2024



Le Général Mbaye Cissé, Chef d’Etat-major général des armées

Depuis le mardi 24 septembre, le Général Mamath Cham, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Gambiennes, est au Sénégal afin de renforcer la coopération en matière de sécurité entre les deux nations. Cette mission, qui durera quatre jours, inclut des discussions avec le Général Mbaye Cissé, Chef d’État-Major Général des Armées sénégalaises.



À son arrivée, le Général Cham a été honoré avec des cérémonies militaires et a déposé une gerbe au monument aux morts, en présence d’officiers généraux et des hauts commandements des Armées sénégalaises, selon les informations fournies par la Direction de l’information et des relations publiques des armées sénégalaises (DIRPA). De plus, le programme de cette visite comprend des arrêts au Musée des Opérations Extérieures et au Musée Armée-Nation, ainsi qu’une rencontre prévue avec le Ministre des Forces Armées.



Le Général Cham visitera aussi l’Institut de Défense du Sénégal et plusieurs structures d’entraînement et de formation, ainsi que le pôle social des Armées sénégalaises.



Cette visite s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée, comme en témoigne la réunion du 13 septembre 2024 à Kolda, dans le sud du Sénégal, visant à planifier des patrouilles mixtes transfrontalières, à la suite de rencontres similaires à Ziguinchor (janvier 2024) et Banjul (juillet 2024).