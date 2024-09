Sénégal: disparition d’Amadou Mahtar Mbow, premier Africain directeur général de l’Unesco - adakar.com

Amadou Mahtar Mbow est décédé ce 24 septembre 2024 à l’âge de 103 ans. Ce grand homme qui fut scout, combattant, enseignant, député, opposant, ministre de l’Éducation nationale, puis de la Culture et de la Jeunesse du Sénégal, et qui deviendra le premier Africain directeur général de l’Unesco, aura traversé son époque avec dignité et grandeur, en portant au plus haut les droits et les valeurs culturels de ceux que l’on réduisait alors au tiers-monde. Federico Mayor, qui fut son successeur à l’Unesco, avait salué en lui « un grand Monsieur de ce monde ».



Le parcours exemplaire du professeur Amadou Mahtar Mbow s’inscrit dans une période d’importants changements historiques en Afrique et dans le monde, et témoigne des enjeux et des combats de ces époques.



À l’occasion du parrainage de la deuxième Université de Dakar (Unidak II), Alla Dieng, le président de l’Union des forces citoyennes (UFC), avait salué le professeur par ces mots, cités par le quotidien sénégalais Le Soleil du 31 mars 2015 : « En baptisant l’Unidak II au nom du professeur Amadou Mahtar Mbow, vous venez de rendre hommage, et de son vivant, à un homme qui le mérite très amplement. Vous l’avez fait certainement pour services rendus à plusieurs reprises à la nation, mais aussi à l’Afrique, au tiers monde et à toute la communauté scientifique internationale. »



De la Seconde Guerre mondiale à l’indépendance