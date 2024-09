Gouvernance: le Gouvernement va rendre public, ce jeudi, le diagnostic “exhaustif et minutieux“ qui a permis de “dresser un état des lieux de la situation du pays“ - adakar.com

Fidèle à ses engagements de transparence, de redevabilité et de vérité envers le peuple souverain, son Excellence, le Président Bassirou Diomaye FAYE avait demandé au Premier ministre de coordonner un travail exhaustif et minutieux pour dresser un état des lieux de la situation du pays. Ce diagnostic approfondi a été conduit en parallèle avec l’élaboration du nouveau cadre de référence économique, Sénégal 2050 – Agenda National de Transformation.



Ce long processus, désormais achevé, a permis de mettre en lumière la situation de référence du Sénégal, d’en analyser les conséquences et de définir les mesures correctives nécessaires pour redresser et stabiliser la situation.



Le Gouvernement souhaite partager ces résultats avec l’ensemble de la nation. A cette fin, Il organise un point de presse le jeudi 26 septembre à 10h00, au 10é étage du building administratif Mamadou DIA. Cette rencontre sera l’occasion de présenter aux Sénégalaises et Sénégalais les conclusions de ce travail rigoureux, les altérations identifiées, ainsi que les mesures de mitigation de cette situation héritée.



Le point de presse servira de prélude au lancement officiel, le lundi 7 octobre 2024, du référentiel Sénégal 2050 – Agenda National de Transformation, un plan stratégique d’opérationnalisation du programme de son Excellence, le Président Bassirou Diomaye FAYE, destiné à transformer durablement l’économie sénégalaise et à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère.



Nous invitons les médias, les acteurs de la société civile et les citoyens à suivre cette importante rencontre qui reflète l’engagement du Gouvernement à œuvrer dans l’intérêt du peuple, avec une gestion transparente et responsable.



Dakar, le 24 septembre 2024