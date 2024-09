Cherté des prix : “2200 calebasses de solidarité” mises en place à Thiès en 2023, selon une organisation - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Cherté des prix : “2200 calebasses de solidarité” mises en place à Thiès en 2023, selon une organisation Publié le mercredi 25 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Sénégal : le gouvernement annonce une série de mesures contre la cherté de la vie

Tweet

AgriBio Services, une organisation indépendante de développement basée dans la région Thiès (ouest), dit avoir mis en place deux mille deux cents “calebasses de solidarité” en 2023, dans le cadre de la lutte contre la cherté des prix des produits de consommation.



“En 2023, nous avons [mis en place] 2200 calebasses fonctionnelles avec 73 mille membres”, a expliqué le chargé du monitoring et de la communication à Agribio Service, Ababacar Guèye.



S’exprimant à l’occasion d’une “journée de monitoring” organisée à l’intention des journalistes, mardi, à Thiès, il a indiqué que les “calebasses de solidarité” font référence à une initiative instituée en 2003, pour lutter contre la cherté des prix et l’endettement des ménages.



Cette initiative vise également l’insertion de l’innovation locale des groupes vulnérables comme point d’entrée de la lutte contre l’insécurité alimentaire.



Selon Ababacar Guèye, cette initiative a “pu mobiliser un fond qui tourne autour de 813 millions FCFA, un montant issu des différentes activités et des apports volontaires anonymes des différents membres”.



Il affirme que “153 millions” de francs CFA ont été octroyés aux personnes ciblées “sans aucun intérêt et sans aucun délai de paiement”, ce montant permettant aux bénéficiaires de régler des problèmes liés à l’éducation, à la santé et à la nourriture.



“Ce que nous recherchons à travers cette approche, c’est de permettre aux membres de pouvoir régler leurs problèmes sans grandes difficultés”, a expliqué le chargé du monitoring et de la communication à Agribio Service.



“C’est pourquoi, poursuit-il, quand un membre sollicite un prêt auprès de sa calebasse, il en bénéficie sans difficultés”.



A en croire Ababacar Guèye, les acteurs concernés s’approprient de plus en plus cette initiative qui permet de lutter contre la cherté et l’endettement des ménages, avec une approche “différente des autres systèmes de financement issus de l’économie solidaire, c’est ce qui fait le succès que nous avons”.



“Chaque année, quand nous expliquons le processus, les avantages, les gens adhèrent à cette philosophie de la calebasse de solidarité”, a assuré M. Guèye.



Il a signalé que “la calebasse de solidarité” relève d’un système d’économie solidaire ciblant les localités rurales, péri-urbaines, mais également urbaines.



La “calebasse de solidarité” est une émanation volontaire d’un groupe de personnes vivant ensemble, se faisant confiance. Elle se traduit par des gestes concrets de solidarité et de confidentialité.



BT/BK/MTN