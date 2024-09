Amadou Ba: « On ne peut pas construire un pays avec la moitié de la population » - adakar.com

News Politique Article Politique Amadou Ba: « On ne peut pas construire un pays avec la moitié de la population » Publié le mercredi 25 septembre 2024 | dakaractu.com

© AFP par SEYLLOU

L’ex-Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar 2024, lors du meeting de clôture de la campagne présidentielle à Dakar, le 22 mars 2024

Le fondateur de la plateforme « nouvelle responsabilité » qui s’achemine vers la création d’un parti politique a réuni cet après midi les élus territoriaux. Amadou Ba veut l’implication de tous: « Nous travaillons pour une coalition capable de porter les aspirations du peuple. Nous avons besoin d’unité, de pardonner et d’oublier », a déclaré l’ex-premier ministre qui est assisté par Ndeye Saly Diop Dieng, Aliou Sall et d’autres responsables politiques. Selon le candidat arrivé 2e à la dernière élection, cette victoire qu’il entend se donner au soir du 17 novembre 2024, sera « pour la démocratie et pour le peuple Sénégalais ». Dans ce même ordre d’idée, Amadou revient sur l’obligation d’impliquer le peuple dans sa diversité dans ses actions: « on ne peut pas construire un pays avec la moitié de la population. Notre ambition, notamment dans cette Assemblée nationale, c’est d’impliquer toutes les sensibilités et couches de la société. Nous allons décliner notre stratégie d’alors de la campagne. Le secteur informel est une richesse pour le Sénégal. Nous devons particulièrement y travailler » martèle t-il.





Ces élections législatives vers lesquelles nous nous acheminons doivent représenter un premier acte vers « l’unicité du peuple » qui est une exigence pour porter le développement, selon Amadou Bâ. « J’ai l’intention de travailler de manière continue avec chacun d’entre vous. L’alliance que nous construisons nous permettra nos seulement de remporter les législatives mais les autres échéances électorales. Le chemin qui nous attend est exigeant. Mais nous réussirons ce défi historique » dira l’ex ministre.