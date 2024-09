Sénégal-Lybie / Migration : 192 Sénégalais seront rapatriés de Tripoli, jeudi - adakar.com

Sénégal-Lybie / Migration : 192 Sénégalais seront rapatriés de Tripoli, jeudi Publié le mercredi 25 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

162 Sénégalais en situation irrégulière au Maroc seront rapatriés

Cent quatre-vingt douze jeunes sénégalais se trouvant en situation irrégulière à Tripoli, en Libye, vont être rapatriés au Sénégal par voie aérienne, jeudi, a annoncé mardi le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf.



‘’Le 26 septembre, 192 jeunes qui étaient bloqués en Libye vont venir par vol à 16h30, à l’aéroport Blaise Diagne de Diass’’, dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a-t-il dit lors d’un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur dit s’être rendu en Libye, après sa prise de fonction, pour s’enquérir de la situation des Sénégalais se trouvant dans ce pays de l’Afrique du Nord.



‘’On a trouvé plus de 150 jeunes qui sont bloqués en Libye depuis quelques mois. On a trouvé aussi qu’il n’y avait pas de mission de passeports en Libye depuis des années’’, a indiqué M. Diouf.



Il a informé que les autorités sénégalaises ont échangé avec celles de la Libye pour trouver une solution à ce problème. De plus, ‘’une mission [d’établissement] de passeports est en Libye pour enrôler tous les jeunes qui sont là-bas’’ et qui souhaiteraient se faire délivrer ce document de voyage, a-t-il expliqué.



Ces jeunes qui viennent de la Libye par le biais de l’OIM qui a affrété l’avion vont recevoir des sommes d’argent à travers les BAOS (Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi) qui sont chargés de les orienter et de faire le suivi de leur projet.



De même, le Secrétariat d’Etat en collaboration avec les services consulaires travaillent pour le retour au pays de candidats à l’émigration irrégulière bloqués présentement au niveau des centres de transit au Maroc.



‘’Nous sommes en train de travailler pour que les 300 jeunes qui sont actuellement au Maroc puissent être transportés -par voie terrestre- pour qu’ils reviennent en paix’’, a-t-il ajouté.



Ces jeunes qui sont rapatriés par voie terrestre ont été éprouvés ces derniers mois du fait des lenteurs notées à cause de l’élection présidentielle et le changement de gouvernement dans ce pays.



‘’Les deux ou trois derniers mois ont été très difficiles parce que lorsqu’ils arrivent en bus, ils doivent passer par la Mauritanie Et à chaque fois, la Mauritanie doit nous délivrer une autorisation de transit’’.



Amadou Chérif Diouf a informé avoir échangé avec le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie ”dont les services sont en train de diligenter ce processus pour faciliter le retour de ces Sénégalais”.



Il assure que le gouvernement sénégalais a décidé ‘’d’affronter les problèmes et d’essayer de les régler’’.



