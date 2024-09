Décès de Amadou Makhtar Mbow : Macky Sall rend hommage au “patriarche, centenaire, généreux et serviable, profondément pénétré des valeurs de la Nation“ - adakar.com

Décès de Amadou Makhtar Mbow : Macky Sall rend hommage au "patriarche, centenaire, généreux et serviable, profondément pénétré des valeurs de la Nation" Publié le mardi 24 septembre 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Amadou Makhtar Mbow, ancien DG de l`UNESCO

L'ancien président de la République Macky Sall a rendu hommage ce mardi à l'ancien Directeur général de l'UNESCO, Amadou Mahtar Mbow, décédé à l'âge de 103 ans.



"J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu d'Amadou Makhtar Mbow, ancien ministre et ancien Directeur général de l'UNESCO", a déclaré l'ancien chef de l'État Macky Sall.



Macky Sall qui avait porté Amadou Mahtar Mbow à la tête de la Commission nationale de réforme des institutions (Cnri) rend un hommage appuyé à un patriarche engagé.



"Professeur Mbow a traversé la vie utilement. Le patriarche, centenaire, généreux et serviable, profondément pénétré des valeurs de la Nation, a consacré sa vie au bien de l’humanité", a rappelé Macky Sall.



Pour Macky Sall, la contribution de Amadou Mahtar Mbow "au développement de l’éducation, de la science et de la culture à l’échelle mondiale est significative."



"Son leadership et les initiatives qu’il a lancées ont façonné des générations et continueront d’influencer les politiques publiques, témoignant ainsi de sa vision à long terme pour un monde plus inclusif et éclairé", ajoute Macky Sall.



L'ancien président de la République présente ses condoléances sincères à sa famille, aux étudiants et au personnel de l’université qui porte son nom ainsi qu’au peuple sénégalais."



Le président Macky Sall avait donné le nom de la deuxième université publique du Sénégal à Amadou Mahtar Mbow.



Makhtar C.