Nécrologie: "Grand intellectuel et homme de culture, Amadou Mahtar Mbow a consacré sa vie à notre nation et à l'Afrique" (Ousmane Sonko)
Publié le mardi 24 septembre 2024 | aDakar.com

Amadou Mahtar Mbow

À la suite du président de la République Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, chef du gouvernement Ousmane Sonko a rendu hommage à Amadou Mahtar Mbow, ancien Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).



Amadou Mahtar Mbow, ancien ministre de l’Éducation nationale, puis de la Culture sous Léopold Sédar, et Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), à partir de 1974, est décédé, ce mardi 24 septembre à Dakar, à l’âge de 103 ans.



"C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du doyen Amadou Mahtar MBOW, survenu ce 24 septembre 2024. Grand intellectuel et homme de culture, il a consacré sa vie à notre nation et à l’Afrique. Son parcours exceptionnel, de ses débuts à Dakar à son rôle à la tête de l’UNESCO, témoigne de son dévouement et de sa vision", a déclaré Ousmane Sonko.



Le Premier ministre rappelle les circonstances dans lesquelles il avait côtoyé Amadou Mahtar Mbow, en 2008, lors des assises nationales dont le défunt avait assuré la présidence. À l’époque, Ousmane Sonko, alors dirigeant du Syndicat des inspecteurs des impôts et domaines, avait pris part activement aux travaux.



"Nous perdons un grand homme, que j’ai eu l’honneur de côtoyer brièvement lors des Assises nationales. Son héritage continuera d’inspirer les générations futures. Mes sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu. Que son âme repose en paix", a poursuivi Ousmane Sonko.



Depuis l’annonce de la disparition de Amadou Mahtar Mbow, les hommages se sont multipliés saluant notamment la contribution inestimable du défunt à la promotion du multilatéralisme.



Makhtar C.