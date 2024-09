Nécrologie: Décès de Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur de l’UNESCO, à l’âge de 103 ans - adakar.com

Nécrologie: Décès de Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur de l'UNESCO, à l'âge de 103 ans Publié le mardi 24 septembre 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Décès de Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur de l`UNESCO

Amadou Mahtar Mbow est né en 1921 à Dakar est l’une des personnalités publiques les plus marquantes de l’histoire du Sénégal.



L’ancien Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) Amadou Mahtar Mbow est décédé, ce mardi, à Dakar, à l’âge de 103 ans.



Amadou Mahtar Mbow a été élu Directeur général de l’UNESCO en 1974 et a occupé ses fonctions pendant 13 ans. Il a été le premier Africain à accéder à une haute fonction dans une institution onusienne.



Avant d’occuper les fonctions de Directeur général de l’UNESCO, une première pour un africain à la tête d’un organisme des Nations Unies, Amadou Makhtar Mbow a occupé les postes de ministre de l’Éducation du Sénégal entre 1966 et 1968 sous Léopold Sédar Senghor. Il sera par la suite ministre de la Culture.



Nouvel ordre mondial de l’Information et de la Communication



Durant son mandat de 13 ans à la tête de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Amadou Mahtar Mbow s’est acharné pour un Nouvel ordre mondial de l’Information et de la Communication (NOMIC)



Vie politique active



Engagé politiquement aux côtés de Léopold Sédar Senghor, témoin privilégié de la crise de décembre 1962 entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, Amadou Mahtar Mbow ne se désintéressera de la politique.



En 2008, âgé de 87 ans, Amadou Mahtar Mbow est choisi par l’opposition et la Société civile pour conduire les Assises nationales qui avaient alors été boycottées le pouvoir d’alors du président Abdoulaye Wade.



En 2013, il est porté à la tête de la Commission nationale de réformes des institutions ( CNRI) créé par le président de la République Macky Sall. Après plusieurs mois de travail, la Commission nationale de réformes des institutions va proposer une série de réformes pour renforcer le système démocratique sénégalais.



Hommage du chef de l’État



Depuis New-York où il se trouve, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage au professeur Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur général de l’UNESCO et "grand défenseur du multilatéralisme."



"C’est un des patriarches de la Nation sénégalaise qui s’est éteint, en laissant un héritage inestimable, marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale. Que sa sagesse et son engagement continuent d’inspirer l’Afrique et le monde. Paix à son âme", a indiqué le président de la République Bassirou Diomaye Faye.



Makhtar C.